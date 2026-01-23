हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानपति की मौत के बाद शादी का दबाव बना रहा था देवर, मना करने पर चाकू मारकर महिला की हत्या

पति की मौत के बाद शादी का दबाव बना रहा था देवर, मना करने पर चाकू मारकर महिला की हत्या

Rajasthan News: जयपुर में चचेरे के देवर अनिल ने चाकू से पूनम की हत्या की. आरोपी को पुलिस ने जल्दी ही गिरफ्तार कर हिरासत में लिया. मामले की जांच और पूछताछ जारी है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. 32 वर्षीय पूनम घरों में झाड़ू-बर्तन का काम करती थी. पति की मौत के बाद वह अपने ससुराल में 13 और 8 साल के बच्चों के साथ रह रही थी. पुलिस ने बताया कि चचेरा देवर अनिल पूनम पर शादी का दबाव बना रहा था. लेकिन पूनम उससे शादी नहीं करना चाहती थी.

आरोपी अनिल चाकू लेकर पूनम के पास पहुंचा और उस पर ताबड़तोड़ कई वार किए. वारदात के दौरान पूनम गंभीर रूप से घायल हो गई और घटना के तुरंत बाद आरोपी हाथ में चाकू लेकर भाग निकला. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी भागते हुए दिखाई दिया.

आरोपी चचेरा देवर अनिल गिरफ्तार

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की और कुछ ही देर में आरोपी को हिरासत में ले लिया. एसीपी बजरंग शेखावत ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की तफतीश जारी है. पूछताछ और जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने यह भी बताया कि पूनम का चार साल पहले भी निधन हुआ था. इसके बावजूद वह अपने बच्चों के साथ ससुराल में रहती थी और मेहनत करके परिवार का सहारा बन रही थी.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वह इस मामले में कोई अफवाह न फैलाएं और जांच में सहयोग करें. मृतका के बच्चों के परिजनों को पुलिस और सामाजिक संगठनों की ओर से तुरंत सहायता प्रदान की जा रही है. आरोपी की हिरासत में पूछताछ जारी है और मामले में जल्द ही विस्तृत कार्रवाई की उम्मीद है.

ये भी पढ़िए- नवादा: कौआकोल में युवक की गोली मारकर हत्या, सरस्वती पूजा से पहले इलाके में तनाव और दहशत

Published at : 23 Jan 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
MURDER POLICE RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोई देश का इस्लामीकरण करना चाहता है...अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव का बयान
कोई देश का इस्लामीकरण करना चाहता है...अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव का बयान
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
विश्व
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोई देश का इस्लामीकरण करना चाहता है...अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव का बयान
कोई देश का इस्लामीकरण करना चाहता है...अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बाबा रामदेव का बयान
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
विश्व
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
बॉलीवुड
Border 2 X Review: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग, बोले- 'देखकर रोंगटे खड़े हो गए, ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
'बॉर्डर 2' की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग, बोले- 'देखकर रोंगटे खड़े हो गए'
यूटिलिटी
हर किसी को नहीं मिलता पीएम उज्ज्वला योजना का फायदा, ये महिलाएं नहीं कर सकतीं आवेदन
हर किसी को नहीं मिलता पीएम उज्ज्वला योजना का फायदा, ये महिलाएं नहीं कर सकतीं आवेदन
ट्रेंडिंग
देख लें डॉग लवर्स... कुत्ते को प्यार से सहला रहा था शख्स, फिर अचानक कर दिया हमला, देखें वीडियो
देख लें डॉग लवर्स... कुत्ते को प्यार से सहला रहा था शख्स, फिर अचानक कर दिया हमला, देखें वीडियो
लाइफस्टाइल
Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर भेजें देशभक्ति से भरे प्रेरणादायक कोट्स, जो भर देंगे हर भारतीय में जोश
77वें गणतंत्र दिवस पर भेजें देशभक्ति से भरे प्रेरणादायक कोट्स, जो भर देंगे हर भारतीय में जोश
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget