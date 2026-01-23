पति की मौत के बाद शादी का दबाव बना रहा था देवर, मना करने पर चाकू मारकर महिला की हत्या

जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. 32 वर्षीय पूनम घरों में झाड़ू-बर्तन का काम करती थी. पति की मौत के बाद वह अपने ससुराल में 13 और 8 साल के बच्चों के साथ रह रही थी. पुलिस ने बताया कि चचेरा देवर अनिल पूनम पर शादी का दबाव बना रहा था. लेकिन पूनम उससे शादी नहीं करना चाहती थी.

आरोपी अनिल चाकू लेकर पूनम के पास पहुंचा और उस पर ताबड़तोड़ कई वार किए. वारदात के दौरान पूनम गंभीर रूप से घायल हो गई और घटना के तुरंत बाद आरोपी हाथ में चाकू लेकर भाग निकला. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी भागते हुए दिखाई दिया.

आरोपी चचेरा देवर अनिल गिरफ्तार

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की और कुछ ही देर में आरोपी को हिरासत में ले लिया. एसीपी बजरंग शेखावत ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की तफतीश जारी है. पूछताछ और जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने यह भी बताया कि पूनम का चार साल पहले भी निधन हुआ था. इसके बावजूद वह अपने बच्चों के साथ ससुराल में रहती थी और मेहनत करके परिवार का सहारा बन रही थी.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वह इस मामले में कोई अफवाह न फैलाएं और जांच में सहयोग करें. मृतका के बच्चों के परिजनों को पुलिस और सामाजिक संगठनों की ओर से तुरंत सहायता प्रदान की जा रही है. आरोपी की हिरासत में पूछताछ जारी है और मामले में जल्द ही विस्तृत कार्रवाई की उम्मीद है.

ये भी पढ़िए- नवादा: कौआकोल में युवक की गोली मारकर हत्या, सरस्वती पूजा से पहले इलाके में तनाव और दहशत