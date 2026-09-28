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जयपुर में भी अर्नब चक्रवात का असर, तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश
देश के कई राज्यों में अर्नब चक्रवात तेज बारिश देखने को मिल रही है. अब इसका असर राजस्थान में दिखाई देने लगा है.
देश के कई राज्यों में अर्नब चक्रवात और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखाई दे रहा है. इस बीच जयपुर में भी अर्नब चक्रवात के चलते मौसम का मिजाज बदल गया. राजस्थान की राजधानी में सोमवार (28 सितंबर) को आंधी और झमाझम बारिश हुई.
वहीं आंधी और बारिश से जयपुर का मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से निजात मिली. बारिश की वजह से कुछ जगहों पर हल्का जलभराव भी देखने को मिला, जिससे लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा.
(अपडेट जारी है.)
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