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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में भी अर्नब चक्रवात का असर, तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश

जयपुर में भी अर्नब चक्रवात का असर, तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश

देश के कई राज्यों में अर्नब चक्रवात तेज बारिश देखने को मिल रही है. अब इसका असर राजस्थान में दिखाई देने लगा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Sep 2026 06:09 PM (IST)
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देश के कई राज्यों में अर्नब चक्रवात और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखाई दे रहा है. इस बीच जयपुर में भी अर्नब चक्रवात के चलते मौसम का मिजाज बदल गया. राजस्थान की राजधानी में सोमवार (28 सितंबर) को आंधी और झमाझम बारिश हुई.
 
वहीं आंधी और बारिश से जयपुर का मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से निजात मिली. बारिश की वजह से कुछ जगहों पर हल्का जलभराव भी देखने को मिला, जिससे लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा.

(अपडेट जारी है.)

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Sep 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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