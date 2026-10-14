वक्फ जमीन फर्जीवाड़े में पुलिस पर उठे सवाल, मास्टरमाइंड पर बढ़ाई इनाम की रकम

जयपुर में करोड़ों की वक्फ संपत्तियों को फर्जीवाड़े के जरिए गलत तरीके से बेचे जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले में जयपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड नासिर खान सड़वा पर ईनाम की रकम पांच हजार से बढ़ाकर पचीस हजार कर दी है, हालांकि पिछले सवा सालों में छह नामजद समेत 27 आरोपियों में से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

इस बीच वक्फ की जमीनें जिन गरीब लोगों को औने पौने दामों में बेची गई, उनके आशियाने पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं. दर्जनों पीड़ित लोगों ने इस मामले में सीएम भजनलाल शर्मा समेत ऊंचे ओहदों पर बैठे दूसरे लोगों से इंसाफ की गुहार लगाते हुए आशियानों पर बुलडोजर नहीं चलने और जमीनों से बेदखल नहीं किए जाने की गुहार लगाई है.

कई गरीबों के आशियाने पर खतरे के बादल इसलिए भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी वाले ट्रस्ट ने नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण समेत अन्य लोगों को पत्र भेज कर जमीनों पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने की शिकायत की है और बुलडोजर के जरिए बेदखल किए जाने की अपील की है.

आरोपियों पर कार्रवाई के लिए अदालत के पास जाने की तैयारी

आशियाना बचाने और मास्टरमाइंड समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अब अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी है. इस बीच वक्फ बोर्ड के सीईओ ने किसी भी तरह की खरीद फरोख्त, किराए, इस्तेमाल और गिफ्ट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. आरोप यह भी है कि मास्टरमाइंड नासिर खान सड़वा समेत अन्य आरोपी इनाम घोषित होने के बावजूद न सिर्फ खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि गवाहों और पीड़ितों को धमका भी रहे हैं और रसूख का इस्तेमाल कर जांच बदलवाने की भी तैयारी में हैं. वक्फ संपत्ति पर जिस अचरोल सोसाइटी द्वारा पैसे लेकर पट्टो का अलॉटमेंट किए जाने का दावा किया गया था, उसने भी मास्टरमाइंड नासिर के दावों को खारिज करते हुए इस मामले से सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है.

यह मामला जयपुर के रामगढ़ रोड स्थित जामिया तुल हिदाया ट्रस्ट की बेशकीमती वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ है. ट्रस्ट के पास अस्सी बीघा से ज्यादा जमीन है. इस ट्रस्ट में मोहम्मद जियाउर रहीम ट्रस्टी के साथ ही यहां संचालित होने वाले मदरसे के वाइस प्रिंसिपल भी थे. आरोप है कि उन्होंने कुछ सालों पहले चोरी छिपे फर्जी कागजात के जरिए जमीन का कारोबार करने वाले नासिर खान सड़वा व अन्य लोगों के साथ मिलकर वक्त संपत्तियों को गलत तरीके से बेचना शुरू कर दिया. ट्रस्ट को इसकी जानकारी तब हुई जब जमीन खरीदने वालों ने वहां निर्माण शुरू किया.

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नासिर खान सड़वा पर ईनाम पर बढ़ाई गई इनाम की रकम

ट्रस्ट ने इस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज करने के लिए जयपुर पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने केस दर्ज करने से मना किया तो अदालत में गुहार लगाई गई. कोर्ट के दखल पर इस मामले में पिछले साल एक जुलाई को जयपुर के जयसिंहपुरा खोर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. कोर्ट के दखल पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की. मुख्य आरोपी मोहम्मद जियाउर रहीम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ गया. इस मामले में छह लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ था, जबकि 21 अन्य आरोपियों के नाम भी जांच के दौरान सामने आए.

सवा साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को छोड़ किसी अन्य की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है. पूरे फर्जीवाडे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे नासिर खान सड़वा पर ईनाम की रकम पांच हजार से बढ़ाकर अब पचीस हजार रुपए कर दी गई है. कुछ दूसरे प्रमुख आरोपियों पर भी ईनाम घोषित किए जाने की तैयारी है. हालांकि मामले के शिकायतकर्ता और ट्रस्ट के सेक्रेटरी मोहम्मद शोएब के मुताबिक मास्टरमाइंड नासिर सड़वा इनाम घोषित होने के बावजूद न सिर्फ अक्सर घूमता हुआ दिखाई देता है, बल्कि वह पीड़ितों व गवाहों को धमका रहा है और केस को प्रभावित भी कर रहा है.

ट्रस्ट ने मामले में अब जयपुर पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

मास्टरमाइंड नासिर खान सड़वा ने जिस अचरोल सोसाइटी के साथ मिलकर बड़ी संख्या में लोगों को वक्फ की जमीनें बेची थी, उसे पर अब निर्माण हो चुका है और लोगों ने अपने आशियाने बना लिए हैं. जिन गरीबों के मकान बन चुके हैं, उन्हें अब अपने आशियाने पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है. वक्फ की जमीन पर बसने वाले लोगों ने अब सरकार से अपना आशियाना बचाए रखने और उस पर बुलडोजर नहीं चलाने की गुहार लगाई है. पीड़ितों का कहना है कि इस मामले में उन्होंने पैसे देकर जमीन पाई है. ऐसे में जो भी लोग दोषी हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए. आरोप यह भी है कि कुछ रसूखदार आरोपी मामले की जांच बदलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं.

ट्रस्ट ने इस मामले में अब जयपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. ट्रस्ट के पदाधिकारियों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में दबाव में काम कर रही है और कार्रवाई करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. मास्टरमाइंड नासिर सड़वा समेत अन्य आरोपी लगातार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है. ट्रस्ट ने इस मामले में अब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी भेजकर इंसाफ की गुहार लगाई है. चिट्ठी में कहा गया है कि रसूखदार लोग लगातार वक्फ की संपत्तियों पर काबिज हो रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं.

दूसरी तरफ जयपुर पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच लगातार जारी है. जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है. जिन आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. कार्रवाई की वजह से ही मास्टरमाइंड पर ईनाम की रकम बढ़ाई गई है.