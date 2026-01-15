'पूरी बस्ती को ही हटा दूं क्या', जयपुर में BLO के फोन कॉल का वीडियो वायरल, मचा हंगामा

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई है. हवामहल विधानसभा क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीएलओ (BLO) और एक अन्य व्यक्ति के बीच फोन पर तीखी बहस हो रही है. इस वीडियो ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और कटवाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वीडियो में बीएलओ (BLO) फोन पर किसी व्यक्ति से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं. बहस के दौरान बीएलओ को यह कहते सुना जा सकता है, "पूरी बस्ती को ही हटा दूँ क्या? बस 50 नाम रख लेता हूँ, फिर तो आप चुनाव जीत जाएंगे ना? महाराज (विधायक बालमुकुंद आचार्य) भी चुनाव जीत जाएंगे." विवाद इतना बढ़ गया कि परेशान बीएलओ ने अंत में कहा, "मैं कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ और वहीं आत्महत्या करूंगा."

नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी जी की बात पर मुहर लगाता जयपुर का यह वीडियो जिसमे SC/ST व मुस्लिमों के वोट (वोटर लिस्ट) से काटने का BLO पर दबाव बनाया जा रहा है ।



SIR में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं,कारण पूछने पर झूठ बोला जा रहा है।



— Pratap Khachariyawas (@PSKhachariyawas) January 15, 2026

फर्जीवाड़े के आरोपों पर बीएलओ का जवाब

फोन पर मौजूद व्यक्ति ने जब कुछ मतदाताओं को 'फर्जी' बताकर नाम हटाने का दबाव बनाया, तो बीएलओ ने कड़ा ऐतराज जताया. बीएलओ ने कहा, "ये लोग यहीं बैठे हैं, कहीं पाकिस्तान या चाइना नहीं चले गए. इनके पास मकान के पट्टे, वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे सभी वैध दस्तावेज हैं. अगर मैं गलत नाम जोड़ रहा हूँ, तो मुझे सस्पेंड कर दो या 20 लोगों की नई टीम लगाकर जांच करवा लो."

फॉर्म-7 और आज अंतिम दिन की चुनौती

बता दें कि फिलहाल मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए 'फॉर्म-7' के माध्यम से आपत्तियां मांगी जा रही हैं, जिसकी आज अंतिम तिथि है. इसी प्रक्रिया के बीच राजनीतिक द्वेष और एक विशेष विचारधारा के समर्थकों के नाम कटवाने के आरोप लग रहे हैं.

अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट

वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि अनजान व्यक्तियों द्वारा SIR के माध्यम से कांग्रेसी वोटर्स के नाम कटवाने के लिए आपत्तियां दी जा रही हैं. सभी कार्यकर्ताओं को सचेत रहना चाहिए और किसी भी वैध मत को कटने नहीं देना है."

प्रशासन की भूमिका पर सवाल

हवामहल जैसे संवेदनशील इलाके में इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं. अब देखना यह होगा कि कलेक्टर इस मामले में बीएलओ की शिकायत और राजनीतिक दबाव के बीच क्या कदम उठाते हैं.

SIR को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि SIR खत्म होने के आखिरी पड़ाव पर एक बड़ी प्लानिंग के तहत वोट काटे जा रहे हैं, अमित शाह और बीएल संतोष के दौरे के बाद एक पेनड्राइव में विधानसभा वार डेटा दिया गया है जहां फर्जी फॉर्म भरवाकर और डेटा माइनिंग के जरिए धांधली की जा रही है

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, ''मैं 28 हजार वोटों से विधानसभा चुनाव जीता था, 'इतने ही वोट काटने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में शिकायत की, अधिकारियों से पूछा तो दफ्तर छोड़कर चले गए', CCTV से जांच की जाए की हजारों फॉर्म कौन देकर गया', 500 से 700 वोट काटने के लिए एक ही आदमी द्वारा शिकायत की गई, खुलेआम फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा, कांग्रेस के वोट काटे जा रहे, BJP को चुनाव ही बंद करवा देना चाहिए , इतनी तकलीफ क्यों कर रहे ?''