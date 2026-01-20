जयपुर BLO विवाद में BJP पार्षद का पलटवार, वीडियो जारी कर लगाया साजिश का आरोप
Jaipur News: जयपुर में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मुद्दे पर विवाद गहरा गया है. बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी ने बीएलओ कीर्ति कुमार के आरोपों को कांग्रेस की सोची-समझी राजनीतिक साजिश बताया है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में वोटर लिस्ट से नाम काटने के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के आरोपों में तब्दील हो गया है. बीएलओ कीर्ति कुमार द्वारा बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी पर मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने का दबाव बनाने और कलेक्टर ऑफिस पर आत्मदाह की धमकी देने के मामले में अब पार्षद ने पलटवार किया है. सुरेश सैनी ने दावा किया है कि यह पूरा घटनाक्रम कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रायोजित एक सोची-समझी साजिश थी.
बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर.आर. तिवारी और उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके पार्षद प्रत्याशी फारूक शेख ने मिलकर यह खेल रचा है. सैनी का दावा है कि बीएलओ कीर्ति कुमार भी इस साजिश में पूरी तरह शामिल थे. उनके अनुसार, बीएलओ ने खुद उन्हें कॉल किया, उनकी बात नहीं सुनी और पूर्व निर्धारित योजना के तहत भूख हड़ताल व जान देने का ड्रामा किया, जिसे कई कैमरों से रिकॉर्ड किया गया.
वीडियो में 'कबूलनामे' का दावा
पार्षद सैनी ने जो वीडियो साक्ष्य के तौर पर पेश किया है, उसमें कांग्रेस नेता आर.आर. तिवारी एक नुक्कड़ सभा में इस वायरल वीडियो का जिक्र करते दिख रहे हैं. आरोप है कि इसी दौरान पार्षद प्रत्याशी फारूक शेख यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि "हाँ, यह वीडियो मैंने ही बनवाया था." सैनी का आरोप है कि सरकारी शिक्षक होने के बावजूद बीएलओ कीर्ति कुमार ने कांग्रेस की विचारधारा और पैसों के लालच में आकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया है.
बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग
इस खुलासे के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है. राजस्थान बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बड़ी साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी का राजनीतिक मोहरा बनना बेहद गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
'होगी कानूनी कार्रवाई'
पार्षद सुरेश सैनी ने स्पष्ट किया है कि वे बीएलओ कीर्ति कुमार और संबंधित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस और चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी के आलाकमान को भी इस षड्यंत्र से अवगत करा दिया गया है. इस खुलासे ने जयपुर की राजनीति में हलचल मचा दी है और अब गेंद प्रशासन के पाले में है कि वह इन आरोपों और वीडियो की सच्चाई की जांच कैसे करता है.
