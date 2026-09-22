गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार को कुचलने दौड़ा ट्रैक्टर, CCTV वायरल

जयपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार को कुचलने दौड़ा ट्रैक्टर, CCTV वायरल

जयपुर ग्रामीण के नरैना थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवा रहे एक युवक को ट्रैक्टर ने कुचलने का कथित प्रयास किया. ट्रैक्टर को अपनी ओर आता देख युवक ने साइड में हटकर अपनी जान बचाई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 22 Sep 2026 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर ग्रामीण के नरैना थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरा रहे एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलने के कथित प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवक पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा रहा था. इसी दौरान एक ट्रैक्टर उसकी बाइक की तरफ आया और टक्कर मार दी. ट्रैक्टर को अपनी ओर आता देख युवक ने समय रहते साइड में हटकर अपनी जान बचाई. हालांकि उसकी बाइक ट्रैक्टर की चपेट में आ गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. 

पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी में कैद तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है. सीसीटीवी वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ट्रैक्टर चालक पहले पेट्रोल भरा रहे युवक को कुचलने की कोशिश करता है. जान बचाने के लिए वह दीवार फांदकर भाग जाता है, तो चालक ट्रैक्टर को पूरे पंप पर घूमता है और बार-बार बाइक को कुचलता हुआ नजर आता है. ऐसा लगता है कि वह बाइक और उसके सवार को पूरी तरह कुचलने की नीयत से ही पंप पर पहुंचा था. 

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
गणपति पूजा: शाहरुख-सलमान खान पर इस्लामिक स्कॉलर्स बोले- दोनों ने गुनाह किया
गणपति पूजा: शाहरुख-सलमान खान पर इस्लामिक स्कॉलर्स बोले- दोनों ने गुनाह किया
राजस्थान
सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट
सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट
राजस्थान
जयपुर में ब्लैक थार का आतंक! साइड नहीं देने पर कैब ड्राइवर को पीटा, पिस्टल तानी
जयपुर में ब्लैक थार का आतंक! साइड नहीं देने पर कैब ड्राइवर को पीटा, पिस्टल तानी
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: अशोक गहलोत बोले- 'BJP ने बेशर्मी की सारी हदें की पार'
राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: अशोक गहलोत बोले- 'BJP ने बेशर्मी की सारी हदें की पार'

पींगुन रोड स्थित पेट्रोल पंप की घटना

घटना पींगुन रोड स्थित पेट्रोल पंप की है. पींगुन निवासी सुरेश गुर्जर पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा था. इसी दौरान ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंचे शैतान गुर्जर पर बाइक को टक्कर मारने का आरोप है. युवक का आरोप है कि टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक बाइक को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया.

सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट

पीड़ित और आरोपी के बीच पैसों को लेकर चल रहा था विवाद

अचानक ट्रैक्टर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सुरेश घबरा गया और तुरंत वहां से हट गया. इससे वह ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच गया. कुछ ही सेकंड में बाइक ट्रैक्टर के नीचे आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. अब इसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फुटेज सामने आने के बाद मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

पीड़ित सुरेश गुर्जर ने घटना को लेकर नरैना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज को जांच में शामिल किया है. पुलिस के अनुसार घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है. जानकारी के मुताबिक पीड़ित और आरोपी के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर कुछ विवाद था और इसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया. बहरहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: अशोक गहलोत बोले- 'BJP ने बेशर्मी की सारी हदें की पार'

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 22 Sep 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
गणपति पूजा: शाहरुख-सलमान खान पर इस्लामिक स्कॉलर्स बोले- दोनों ने गुनाह किया
गणपति पूजा: शाहरुख-सलमान खान पर इस्लामिक स्कॉलर्स बोले- दोनों ने गुनाह किया
राजस्थान
सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट
सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट
राजस्थान
जयपुर में ब्लैक थार का आतंक! साइड नहीं देने पर कैब ड्राइवर को पीटा, पिस्टल तानी
जयपुर में ब्लैक थार का आतंक! साइड नहीं देने पर कैब ड्राइवर को पीटा, पिस्टल तानी
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: अशोक गहलोत बोले- 'BJP ने बेशर्मी की सारी हदें की पार'
राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: अशोक गहलोत बोले- 'BJP ने बेशर्मी की सारी हदें की पार'
Advertisement

वीडियोज

Jamui Viral Video Case: जमुई एनकाउंटर के बाद बेटियों की सुरक्षा पर घमासान, Samrat सरकार पर सवाल!
Sandeep Chaudhary: हिंदू-मुसलमान..यूपी का होगा कल्याण? विश्लेषकों का विश्लेषण | UP Election 2027
Nandan Yadav Jamui Viral Video Case: आरोपी की जाति...गमछे का रंग...सियासत बदरंग! | Bihar News
UP Election 2027 | Chitra Tripathi: उत्तर प्रदेश में 'धर्मयुद्ध',कौन किसके विरुद्ध? | Akhilesh Yadav
Jamui Viral Video Case: जमुई कांड पर आया बड़ा अपडेट | Samrat Chaudhary | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश से रिश्तों पर भारत ने साफ किया स्टैंड - 'मौजूदा समय में...'
बांग्लादेश से रिश्तों पर भारत ने साफ किया स्टैंड - 'मौजूदा समय में...'
बिहार
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
विश्व
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
फूड
घर में कैसे बनाएं KFC जैसा चिकन फ्राई? ये रही रेसिपी
घर में कैसे बनाएं KFC जैसा चिकन फ्राई? ये रही रेसिपी
नौकरी
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget