Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: घड़ियों के शोरूम में 3 करोड़ की चोरी, शटर तोड़कर घुसे बदमाश

जयपुर: घड़ियों के शोरूम में 3 करोड़ की चोरी, शटर तोड़कर घुसे बदमाश

जयपुर में राडो की घड़ियों के शोरूम में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. 5 से 7 बदमाशों ने रॉड से शटर तोड़ा और करीब 3 करोड़ की घड़ियां चोरी कर लीं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 01 Oct 2026 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर के टोंक रोड पर आज तड़के लग्जरी घड़ियों के शोरूम में चोरी की बड़ी वारदात हुई. ग्लास फैक्ट्री के पास स्थित स्विट्जरलैंड की मशहूर लग्जरी वॉच कंपनी राडो के शोरूम को 5 से 7 बदमाशों ने निशाना बनाया. बदमाश लोहे की रॉड से शटर उठाकर अंदर घुसे और चंद मिनटों में शोरूम में रखी महंगी घड़ियां बोरों में भरकर फरार हो गए.

वारदात सुबह करीब पौने पांच बजे की बताई जा रही है. बदमाश लोहे की रॉड लेकर शोरूम के बाहर पहुंचे और शटर को नीचे से टेढ़ा कर अंदर दाखिल हो गए. इसके बाद उन्होंने सीधे डिस्प्ले रैक, टेबल और कैश काउंटर के आसपास रखी प्रीमियम घड़ियों को निशाना बनाया. कुछ ही मिनट में घड़ियां समेटने के बाद बदमाश वहां से भाग गए.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग
सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग
राजस्थान
'BJP का होगा सूपड़ा साफ', कांग्रेस में मतभेद को डोटासरा ने किया खारिज
'BJP का होगा सूपड़ा साफ', कांग्रेस में मतभेद को डोटासरा ने किया खारिज
राजस्थान
टोंक: उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जज ने पढ़ी कविता, हत्या का था मामला
टोंक: उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जज ने पढ़ी कविता, हत्या का था मामला
राजस्थान
Apple के नाम पर जयपुर से अमेरिका में ठगी का खेल, 14 आरोपी गिरफ्तार
Apple के नाम पर जयपुर से अमेरिका में ठगी का खेल, 14 आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

बदमाश जाते समय लोहे की रॉड मौके पर ही छोड़ गए. पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है. सुबह शोरूम का शटर टूटा मिलने पर घटना का पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की.

सीसीटीवी फुटेज में 5 से 7 बदमाश नजर आए हैं. पुलिस आसपास के शोरूम, दुकानों और ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. बदमाश किस वाहन से आए थे और वारदात के बाद किस रास्ते से भागे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

3 करोड़ की घड़ियां चोरी होने की आशंका

शोरूम से करीब 3 करोड़ रुपये की घड़ियां चोरी होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अभी कारोबारी ने स्टॉक का पूरा मिलान और कैलकुलेशन नहीं किया है. स्टॉक रजिस्टर से मिलान के बाद ही चोरी गई घड़ियों की सही संख्या और कुल कीमत का पता चल सकेगा.

पुलिस को आशंका है कि वारदात किसी पेशेवर गिरोह ने की है. जिस तरीके से बदमाशों ने कुछ ही मिनट में चोरी को अंजाम दिया, उससे यह भी माना जा रहा है कि उन्होंने पहले शोरूम और आसपास के इलाके की रेकी की थी.

वारदात के बाद शहर के प्रमुख नाकों पर अलर्ट जारी किया गया है. पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. टोंक रोड जैसे प्रमुख मार्ग पर इंटरनेशनल ब्रांड के शोरूम में हुई इस चोरी के बाद व्यापारियों में भी नाराजगी है.

सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 01 Oct 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग
सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग
राजस्थान
'BJP का होगा सूपड़ा साफ', कांग्रेस में मतभेद को डोटासरा ने किया खारिज
'BJP का होगा सूपड़ा साफ', कांग्रेस में मतभेद को डोटासरा ने किया खारिज
राजस्थान
टोंक: उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जज ने पढ़ी कविता, हत्या का था मामला
टोंक: उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जज ने पढ़ी कविता, हत्या का था मामला
राजस्थान
Apple के नाम पर जयपुर से अमेरिका में ठगी का खेल, 14 आरोपी गिरफ्तार
Apple के नाम पर जयपुर से अमेरिका में ठगी का खेल, 14 आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
बिहार
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'
क्रिकेट
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
दिल्ली जल बोर्ड में करें इंटर्नशिप, जानें क्या है आवेदन की अंतिम तिथि
दिल्ली जल बोर्ड में करें इंटर्नशिप, जानें क्या है आवेदन की अंतिम तिथि
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget