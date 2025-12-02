हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कलम निकालकर महिला की हथेली पर जारी कर दिया आदेश, जानें क्या है मामला

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कलम निकालकर महिला की हथेली पर जारी कर दिया आदेश, जानें क्या है मामला

Jaipur News: राजस्थान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में चाय की दुकान पर महिला की शिकायत सुनते ही उसकी हाथ पर गौशाला निर्माण रोकने के खिलाफ आदेश लिख दिया. यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 02 Dec 2025 08:48 AM (IST)
जयपुर में राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का अनोखा अंदाज फिर सुर्खियों में है. सोमवार 1 दिसंबर को एयरपोर्ट के पास चाय की दुकान पर रुकने के दौरान उन्होंने गौशाला निर्माण में बाधा की शिकायत पर सीधे महिला की हथेली पर आदेश लिखकर जारी कर दिया. किरोड़ी लाल मीणा का यह आदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

कैसे शुरू हुआ मामला

चाय की दुकान पर भीड़ इकट्ठा होते ही कई लोग अपनी समस्याएं मंत्री तक लेकर पहुंचे. खासकर दौसा से आई एक महिला ने बताया कि सरकारी कर्मचारी और कुछ बाहरी लोग गौशाला के काम में जानबूझकर अड़चन डाल रहे हैं. महिला भावुक होकर बोली कि यदि गौशाला का निर्माण नहीं हुआ तो वह धरती में समा जाएगी. महिला के पास कोई आवेदन पत्र नहीं था, ऐसे में मंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अनोखा कदम उठा लिया.

हथेली पर लिखा आदेश

मंत्री ने कलम निकालकर महिला की हथेली पर आदेश लिख दिया कि कोई भी गौशाला के काम को नहीं रोकेगा. उसके बाद नीचे अपना नाम और दस्तखत भी किए. इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिख दिया कि वे स्वयं 4 दिसंबर को दौसा आ रहे हैं. मंत्री ने महिला से कहा कि यदि गौशाला का काम रोका गया तो वे खुद मौके पर खाट डालकर बैठ जाएंगे. उनकी यह शैली एक बार फिर उनके जन नेता वाली छवि को मजबूत करती दिखी.

वायरल वीडियो और अगला सवाल

घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा, यह देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग मंत्री की शैली पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे. प्रशासनिक स्तर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि महिला की हथेली पर लिखा आदेश कितने समय तक प्रभावी रहेगा और जिम्मेदार अधिकारी इसे कितनी अहमियत देंगे. फिलहाल मामला चर्चा में है और सबकी नजर इस बात पर है कि गौशाला निर्माण का काम अब बिना रोकटोक आगे बढ़ता है या नहीं.

Published at : 02 Dec 2025 08:48 AM (IST)
Kirodi Lal Meena RAJASTHAN NEWS
