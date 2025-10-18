जयपुर में दिवाली पर मिल रही शुद्ध सोने से बनी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम', कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

देशभर में दीपावली के उत्सव को लेकर जोरों-शोरों से तैयारियां की जा रही हैं. मिठाईयों की दुकानों पर एक से एक नई मिठाइयां बन रही हैं. जो इस उत्सव की मिठास को बढ़ाने के लिए तैयार हैं. इस क्रम में जयपुर की मशहूर स्वीट शॉप में एक खास मिठाई लॉन्च की है जो चर्चा का विषय बन गई है. इस मिठाई की कीमत एक लाख ग्यारह लाख रुपये प्रति किलो रखी गई है.

दीपावली के त्योहार के लिए तैयार की गई इस खास मिठाई को 'स्वर्ण प्रसादम' नाम दिया गया. ये मिठाई न केवल देखने में ख़ूबसूरत है बल्कि इसकी क़ीमत ने भी सबके होश उड़ा दिए हैं जिसके बाद ये सुर्खियों में आ गई है. स्वाद और सेहत के सोने जैसे गुणों से सजी ये मिठाई दिवाली को और शाही बना देगी.

शुद्ध सोने से बनी स्वर्ण मिठाई

स्वर्ण प्रसादम मिठाई की कीमत 1,11,000 रुपये प्रति किलो रखी गई है. इसमें 24 कैरेट का खाने योग्य सोना मिलाया गया है, जिसे सोने की भस्म से बनाया गया है. मिठाई विक्रेता ने बताया कि इस मिठाई को बनाने के लिए इसका बेस चिलगोजे से तैयार किया गया है. इसमें स्वर्ण भस्म के साथ केसर और जैन मंदिर के खास वर्क का भी इस्तेमाल किया गया है.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | A sweet shop in Jaipur launches a sweet named 'Swarn Prasadam' priced at Rs 1,11,000 infused with 24 carat edible gold, known as Gold ashes or 'Swarn Bhasma' pic.twitter.com/qrZSaYFCn2 — ANI (@ANI) October 18, 2025

स्वर्ण प्रसादम बेचने वाली मिठाई की दुकान की मालिक अंजलि जैन ने कहा, ये मिठाई आज भारत की सबसे महंगी मिठाई बन गई हैं. ये मिठाई चिलगोजे से बनी हैं जो सबसे महंगा और प्रीमियम ड्राईफ्रूट हैं जिसमें 24 कैरट शुद्ध सोने की भस्म मिलाई गई है, इसके साथ ही इस पर जैन मंदिर से लाया गया गोल्डन वर्क लगाया गया है. इसे केसर से लेपित किया गया है और ऊपर से पाइन नट्स के कुछ टुकड़े डाले गए हैं. इसलिए इसकी कीमत बहुत अधिक है.

इन मिश्रणों से तैयार की गई ये खास मिठाई सोने की तरह एकदम खरी है. जो न केवल हमारे स्वास्थ के लिए अच्छी है बल्कि इसका जादुई स्वाद भी मुंह के जायके को जन्नत जैसा बना देगा. प्रीमियम क्लास को देखते हुए इस मिठाई की पैकिंग भी बेहद ख़ास रखी गई है.

इस मिठाई को ऐसे पेश किया गया है जैसे किसी सोने के गहने को दिया जाता है. स्वर्ण प्रसादम के अलावा कुछ और मिठाईयां भी सोने की भस्म से बनाई गई हैं. जिनमें स्वर्ण भस्म जो 1950 रुपये प्रति पीस, 24 कैरट सोने से बनी काजू कतली जिसकी क़ीमत 35 हजार रुपये प्रति किलो और स्वर्ण रसमलाई जिसकी क़ीमत 400 रुपये प्रति मिठाई रखी गई है.