जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन

जयपुर में स्थित गवर्मेंट डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा देखने को मिला है. छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर उग्र अंदाज में अपनी नाराजगी जताई. प्रदर्शनकारियों को पुलिस जब हिरासत में लेकर थाने ले गई तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, बड़ी संख्या में छात्र थाने पहुंच गए.

दरअसल, जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा भवन और सचिवालय से महज दो किलोमीटर की दूरी पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिछले कई सालों से किराए के छह कमरों में संचालित हो रहा है. इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 3640 स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर पढ़ाई के लिए पंजीकृत हैं. इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के होने के बावजूद सिर्फ 6 क्लासरूम होने से इस डिग्री कालेज किस तरह से पढ़ाई हो रही होगी इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है.

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कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग

कॉलेज के स्टूडेंटस लगातार इसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि ठीक तरह से क्लास लग सके और उनकी पढ़ाई हो सके. नई बिल्डिंग मौजूदा जगह से सौ मीटर से भी कम की दूरी पर है. नई बिल्डिंग में 98 कमरे हैं. नई बिल्डिंग को डिग्री कॉलेज के संचालन की जरूरत के मुताबिक ही तैयार किया गया है. इसके निर्माण में सरकार ने 37 करोड रुपए खर्च किए हैं. नई बिल्डिंग करीब 3 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी है.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर यहां पढ़ने वाले छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में ही धरना देने का ऐलान किया था. हालांकि समय से पहले ही वहां राजस्थान पुलिस पहुंच गई और आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र को अपने साथ उठा ले गई. इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गए और वहां अपनी नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा काटा.

छात्रों पर शिक्षकों से बदसलूकी का आरोप

वहीं छात्रों के हंगामे के चलते आज प्रिंसिपल रविकांत शर्मा कॉलेज ही नहीं आए. जो दूसरे प्रोफेसर वहां मौजूद थे, उन पर छात्रों ने अपना गुस्सा जमकर उतारा. हालांकि वहां मौजूद टीचर्स ने एक बार फिर से हाथ खड़े कर दिए और साफ तौर पर कहा कि इसमें वह कुछ नहीं कर सकते हैं. नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग को लेकर फैसला सरकार को लेना है. हालांकि इस दौरान कुछ टीचर्स ने छात्रों पर बदसलूकी करने और कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने का भी आरोप लगाया.

उधर, हिरासत में लिए गए अपने साथियों को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में छात्र गांधीनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए. हालांकि, पुलिस ने छात्रों को समझाकर छोड़ दिया. जबकि छात्रों की मदद के लिए पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं को हिरासत में ही रखा गया है. गांधीनगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि छात्रों ने पहले कॉलेज में तोड़फोड़ की बाद में थाने पर आकर हंगामा किया.

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