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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन

जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन

जयपुर में डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग शिफ्ट करने की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है. हालांकि, पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Oct 2026 07:22 PM (IST)
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जयपुर में स्थित गवर्मेंट डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा देखने को मिला है. छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर उग्र अंदाज में अपनी नाराजगी जताई. प्रदर्शनकारियों को पुलिस जब हिरासत में लेकर थाने ले गई तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, बड़ी संख्या में छात्र थाने पहुंच गए.

दरअसल, जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा भवन और सचिवालय से महज दो किलोमीटर की दूरी पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिछले कई सालों से किराए के छह कमरों में संचालित हो रहा है. इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 3640 स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर पढ़ाई के लिए पंजीकृत हैं. इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के होने के बावजूद सिर्फ 6 क्लासरूम होने से इस डिग्री कालेज किस तरह से  पढ़ाई हो रही होगी इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है.

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कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग

कॉलेज के स्टूडेंटस लगातार इसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि ठीक तरह से क्लास लग सके और उनकी पढ़ाई हो सके. नई बिल्डिंग मौजूदा जगह से सौ मीटर से भी कम की दूरी पर है. नई बिल्डिंग में 98 कमरे हैं. नई बिल्डिंग को डिग्री कॉलेज के संचालन की जरूरत के मुताबिक ही तैयार किया गया है. इसके निर्माण में सरकार ने 37 करोड रुपए खर्च किए हैं. नई बिल्डिंग करीब 3 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी है. 

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर यहां पढ़ने वाले छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में ही धरना देने का ऐलान किया था. हालांकि समय से पहले ही वहां राजस्थान पुलिस पहुंच गई और आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र को अपने साथ उठा ले गई. इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गए और वहां अपनी नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा काटा. 

छात्रों पर शिक्षकों से बदसलूकी का आरोप

वहीं छात्रों के हंगामे के चलते आज प्रिंसिपल रविकांत शर्मा कॉलेज ही नहीं आए. जो दूसरे प्रोफेसर वहां मौजूद थे, उन पर छात्रों ने अपना गुस्सा जमकर उतारा. हालांकि वहां मौजूद टीचर्स ने एक बार फिर से हाथ खड़े कर दिए और साफ तौर पर कहा कि इसमें वह कुछ नहीं कर सकते हैं. नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग को लेकर फैसला सरकार को लेना है. हालांकि इस दौरान कुछ टीचर्स ने छात्रों पर बदसलूकी करने और कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने का भी आरोप लगाया. 

उधर, हिरासत में लिए गए अपने साथियों को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में छात्र गांधीनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए. हालांकि, पुलिस ने छात्रों को समझाकर छोड़ दिया. जबकि छात्रों की मदद के लिए पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं को हिरासत में ही रखा गया है. गांधीनगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि छात्रों ने पहले कॉलेज में तोड़फोड़ की बाद में थाने पर आकर हंगामा किया.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Oct 2026 07:19 PM (IST)
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