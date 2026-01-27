जयपुर की सड़कों पर मौत का तांडव! तेज रफ्तार के कहर से 27 दिनों में 100 हादसे, 24 की गई जान

राजधानी जयपुर की सड़कों पर अगर आप चलते हैं तो सावधान हो जाइए कहीं आपके पीछे काल तो नहीं घूम रहा, क्योंकि बीते एक महीने के सड़क हादसे यही बता रहे हैं. जयपुर की सड़के खून से रंगी हुई है, जगह-जगह मौत का तांडव है, कब कौन सा वाहन आपको अपनी चपेट में ले लें किसी को ये खबर नहीं.

राजधानी में बीते 27 दिन में हुए सौ सड़क हादसे

राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते 27 दिन में अब तक करीब सौ सड़क हादसे हुए , वहीं 24 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी है और कई परिवार के चिराग भी भुज गए हैं. बात करें बीते हफ्ते की तो इसमें चार सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हुई है और 18 जनवरी को गांधीनगर इलाके में चार साल की मासूम वियांशी की ऑटो से गिर मौत हुई है. इस हादसे की वजह तेज रफ्तार थी.

वहीं 20 जनवरी को करधनी एक्सप्रेस वे हाईवे पर भी एक थार ने अनाया नामक लड़की को टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई. वह एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी. इसके बाद 22 जनवरी को बनी पार्क इलाके में तेज रफ्तार कार ने पतासी के ठेला लगाने वाले हनुमान को टक्कर मारी थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई. 24 जनवरी को भी जयंती बाजार में थार ने डिलीवरी बॉय फैजान को टक्कर मारी और उनकी मौत हो गई थी.

हाई कोर्ट के एडवोकेट की मांग, चालकों पर कठोर कार्रवाई हो

जानकारों का कहना है कि इन हादसों के पीछे मुख्य कारण तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और भारी वाहनों की लापरवाह ड्राइविंग है. कई मामलों में हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो जाते हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने में भी दिक्कत होती है. वहीं पुलिस भी मामले में कमजोर धारा जोड़ती है जिसकी वजह से चालक को आसानी से जमानत मिल जाती है. हाई कोर्ट के एडवोकेट बानो शर्मा का कहना है कि पुलिस गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज करें ताकि चालक पर कठोर कार्रवाई हो सके.

उधर जयपुर के लोगों का कहना है कि उन्हें अब घर से निकलने में डर लगता है कब कौन सी गाड़ी उनको अपनी चपेट में ले उन्हें पता नहीं. लोगों ने सरकार और पुलिस से मांग की है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि एक नजीर पेश हो सके और भविष्य में कोई भी इस तरह से लापरवाही से गाड़ी ना चलाए.

आंकड़ों को देखे तो, अभी साल अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ कि एक महीना में जयपुर में सड़क हादसे तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं. ऐसे में यातायात और परिवहन विभाग को हादसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए वरना आने वाले दिनों में ऐसे ही सड़क हादसे होते रहेंगे और लोगों की जानें जाती रहेगी.