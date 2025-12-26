जयपुर में मस्जिद के बाहर भड़की हिंसा, पुलिस पर पथराव, इंटरनेट सेवाएं बंद

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक मस्जिद के बाहर हिंसा भड़कने की खबर है. जयपुर ग्रामीण इलाके की चौमूं मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया. दावा है कि पुलिस द्वारा रोके जाने पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा.

दावा है कि पुलिस ने दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं. मामला शुक्रवार (26 दिसंबर) की सुबह करीब 4.00 बजे का है. बवाल के बाद वहां इंटरनेट भी बंद किया गया है. यह पाबंदी 24 घंटे के लागू रहेगी.

जयपुर मस्जिद के पास क्यों भड़की हिंसा?

बताया जा रहा है कि दर्शन चोमू तहसील के बस स्टैंड के पास एक मस्जिद के बाहर पत्थर लगा हुआ था. प्रशासन के साथ हुई बातचीत में पत्थर हटाए जाने पर सहमति बन गई थी. देर रात मस्जिद से जुड़े लोगों ने वहां रेलिंग लगाकर बाउंड्री का काम शुरू कर दिया. पुलिस रोकने पहुंची तो वहां विरोध किया जाने लगा. इस पर पुलिस ने सख्ती की तो पथराव शुरू कर दिया गया.

देर तक हंगामा भड़क गया. पुलिस एक्शन के बाद फिलहाल मौके पर शांति है और अभी हालात पूरी तरह काबू में हैं. हालांकि, घटनास्थल पर पूरी तरह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और मौके पर भारी पुलिसबल तैनात है.

घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में चल रहा इलाज

पुलिस और उग्र भीड़ के बीच पथराव हुआ, जिसमें करीब 6 जवानों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. सभी घायल पुलिसकर्मियों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने बंद की इंटरनेट सेवाएं

चौमूं बस स्टैंड पर हुई पथराव की घटना के बाद इलाके में दशहत का माहौल है. हर चौक चौराहे पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है. चौमूं कस्बा फिलहाल छावनी में तब्दील हो चुका है. एहतियात के तौर पर पुलिस ने इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं.