हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: दिल्ली-यूपी से दो शातिर चोर गिरफ्तार, 25 लाख नकद और जेवर बरामद

जयपुर: दिल्ली-यूपी से दो शातिर चोर गिरफ्तार, 25 लाख नकद और जेवर बरामद

Jaipur News: जयपुर साउथ पुलिस ने अन्तर्राज्यीय नकबजन गिरोह का भंडाफोड़ कर दिल्ली-यूपी से दो बदमाश गिरफ्तार किए. पुलिस ने 25 लाख नकद-जेवर बरामद किए है. मुख्य आरोपी पर 35 से अधिक मामले दर्ज है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 11 Feb 2026 07:42 AM (IST)
जयपुर कमिश्नरेट के साउथ जोन की पुलिस ने अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय एक शातिर चोर और नकबजन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है. विधायकपुरी थाना पुलिस, साइबर सेल जयपुर साउथ और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली और उत्तर प्रदेश से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपये नकद और कीमती ज्वैलरी बरामद की है.

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 28 जनवरी की रात जयपुर की भागीरथ कॉलोनी में एक मकान को निशाना बनाया गया था. पीड़िता रचना सबीखी का परिवार शाम को घर से बाहर था. इस दौरान बदमाशों ने मुख्य दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किया. सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया और लोहे की अलमारी तोड़कर लाखों रुपये की नकदी और जेवरात चुरा लिए.

500 से अधिक सीसीटीवी खंगाल मामले का किया खुलासा

घटना की सूचना मिलते ही विधायकपुरी थाना पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया. जांच के दौरान आसपास के इलाकों के 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. साइबर सेल के तकनीकी इनपुट से आरोपियों की पहचान हुई और उनके फरार होने के रूट को ट्रेस किया गया. इसके बाद पुलिस टीमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश भेजी गईं.

आरोपी पर पहले से ही 35 मामले है दर्ज

थानाधिकारी नरेन्द्र भडाना के नेतृत्व में पुलिस ने मयूर विहार, दिल्ली और बिजनौर, उत्तर प्रदेश में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी शान मोहम्मद उर्फ शानू के खिलाफ चोरी, नकबजनी, लूट और आर्म्स एक्ट सहित 35 से अधिक मामले दर्ज हैं और वह दो बार सजा भी भुगत चुका है.

मकानों की रेकी कर चोरी किया करते थे बदमाश

आरोपियों ने बताया कि वे सूने मकानों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और चोरी की संपत्ति आपस में बांटकर खर्च कर देते थे. फिलहाल पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और आगे और खुलासों की संभावना है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Published at : 11 Feb 2026 07:42 AM (IST)
CRIME POLICE JAIPUR NEWS
