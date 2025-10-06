राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) में रविवार (5 अक्टूबर) की रात करीब 11.20 पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. आईसीयू वार्ड में लगी इस आग में वहां भर्ती मरीजों की जान ले ली. इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है. मामले में सीएम भजनलाल शर्मा ने जांच कमेटी गठित की है जो इसकी तह तक जाएगी और जिम्मेदारों का पता लगाने की कोशिश करेगी. पढ़ें 10 बड़ी बातें-

1. धुएं को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया

परिजनों का साफ आरोप है कि लापरवाही से उनके मरीजों की मौत हुई है. हादसे से करीब 20 मिनट पहले ही हल्का धुआं दिखने पर मेडिकल स्टाफ को जानकारी दी गई थी, लेकिन सूचना को गंभीरता से नहीं लिया गया.

2. मरीजों को छोड़ मेडिकल स्टाफ भाग निकला?

तीमारदारों का बड़ा आरोप है कि आग की लपटें दिखने और धुआं बढ़ने पर मेडिकल स्टाफ मदद करने के बजाय मौके से भाग निकला. सभी मरीजों को आईसीयू में छोड़ दिया गया और स्टाफ नीचे वाली फ्लोर पर चला गया.





3. आईसीयू वार्ड के बाहर स्ट्रेचर तक नहीं थे

वहां मौजूद मरीजों के परिजनों ने मदद का इंतजार किया, लेकिन जब पेशंट को बचाने कोई नहीं आया तो उन्होंने खुद ही आईसीयू मे जाकर सभी मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की. आईसीयू के बाहर स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं थे. परिजन जब मरीज को खुद ही सुरक्षित बाहर लेकर आए तो उनका इलाज जारी रखने के लिए कोई भी मेडिकल स्टाफ मदद के लिए नहीं आया.

4. अस्पताल में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं

अस्पताल प्रबंधन पर यह भी आरोप लगा है कि वहां शुरुआती आग पर काबू पाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी. आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे. रात के वक्त कोई सीनियर ऑफिसर और डॉक्टर अस्पताल में नहीं था

5. आक्रोशित परिजनों की नारेबाजी

एसएमएस अग्निकांड में अपनों को खोने वाले परिजन लापरवाही का आरोप लगाकर ट्रामा सेंटर के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं. यहां अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं.





6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल के ICU वार्ड में आग लगने से 8 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, "राजस्थान के जयपुर स्थित एक अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुखद है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

7. जांच कमेटी गठित

सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग किसकी लापरवाही है? मरीजों को समय रहते बाहर क्यों नहीं निकाला गया? परिजनों द्वारा बाहर निकाले गए मरीजों को इलाज देने के लिए वहां कोई स्टाफ मौजूद क्यों नहीं था? परिजनों द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों की जांच करने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जो मामले की तह तक जाएगी. इसका नेतृत्व चिक्तसा शिक्षा विभाग के अध्यक्ष इकबाल खान करेंगे.

8. भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा रद्द

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर अस्पताल अग्निकांड को देखते हुए अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है. सीएम के साथ कुछ कैबिनेट मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया.

9. कांग्रेस ने मांगा स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा

राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूले ने कहा कि आज शॉट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ. सरकार की क्या मॉनिटरिंग है, क्या ऑडिट है? सरकार का काम यही है न कि हर चीज का ध्यान रखे? हमने सरकार भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है और ये सरकार राम भरोसे चल रही है. दिल्ली के दौरे के बजाय एसएमएस के दौरे हों तो राज्य अच्छे से चल पाएगा. स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.

10. SMS अस्पताल अग्निकांड पर DGP का बयान

राजस्थान DGP राजीव कुमार शर्मा ने SMS अस्पताल के ICU वार्ड में आग लगने की घटना पर कहा, "हमने जयपुर पुलिस कमिश्नर से इस हादसे की तह तक जाने के लिए गहन जांच करने को कहा है. FSL और अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर घटना के कारणों की जांच की जाएगी. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं इसे देखा जाएगा. घटना के कारणों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है. पुलिस, अग्निशमन विभाग और FSL टीम मिलकर इसकी जांच करेंगे."