हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानआग, धुआं और डर के बीच खाकी ने निभाया फर्ज, तीन पुलिसकर्मियों ने ICU में बचाईं कई जानें

आग, धुआं और डर के बीच खाकी ने निभाया फर्ज, तीन पुलिसकर्मियों ने ICU में बचाईं कई जानें

Jaipur News: एसएमएस अस्पताल के न्यूरो ICU में आग लगी. तीन पुलिसवाले बिना डर के मरीजों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाने में कामयाब रहे. उनकी बहादुरी काबिले तारीफ है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 06 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के न्यूरो वार्ड में देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. चारों ओर धुआं और लपटें फैल गईं. हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था. लेकिन उसी धुएं के बीच उम्मीद की किरण बनकर ‘खाकी’ नजर आई. खाकी ने हमेशा अपने फर्ज को निभाया है, और कल देर रात भी वही तस्वीर दिखाई दी. अस्पताल में घटना के बाद मची भगदड़ के बीच एसएमएस थाने के तीन जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना फर्ज निभाया.

हर तरफ आग की लपटें और धुआं था लेकिन इन तीनों जवानों ने मरीजों और उनके परिजनों की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
कई मरीजों को उन्होंने आग की लपटों के बीच वार्ड से बाहर निकाला.

देर रात न्यूरो आईसीयू में लगी आग, मच गई अफरा-तफरी

घटना एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की है. देर रात न्यूरो आईसीयू में अचानक आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई. चारों ओर धुआं फैल गया और मरीजों के बीच चीख-पुकार शुरू हो गई. हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था. उसी समय एसएमएस थाने की पुलिस गाड़ी, जो ट्रॉमा सेंटर से महज 50 मीटर की दूरी पर थी, तुरंत मौके पर पहुंची.

तीन पुलिसकर्मी पहुंचे मौके पर, बिना डरे निभाया फर्ज

गाड़ी से कांस्टेबल वेदवीर सिंह, हरिमोहन और ललित उतरते ही हालात देख हैरान रह गए. उस समय अस्पताल के अंदर भगदड़ मच चुकी थी, हर कोई बाहर की ओर भाग रहा था. लेकिन इन तीनों पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाते हुए उसी दिशा में दौड़ लगाई, जहां आग लगी थी. अंदर देखा तो वार्ड पूरी तरह धुएं और लपटों से घिरा हुआ था. फिर भी वर्दी का जोश कम नहीं हुआ. तीनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लपटों के बीच प्रवेश किया.

धुएं और लपटों के बीच बचाई कई जानें

तीनों पुलिसकर्मी मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर मरीजों को बाहर निकालने लगे. किसी को गोद में उठाया, किसी को स्ट्रेचर पर खींचा, किसी को हाथों से पकड़कर बाहर लाया. लगातार बढ़ते धुएं से दम घुट रहा था, आंखें जल रही थीं, लेकिन उन्होंने तब तक राहत नहीं ली जब तक हर मरीज सुरक्षित बाहर नहीं पहुंच गया. शायद ट्रेनिंग में ली गई कसम याद रही होगी. फर्ज पहले, जान बाद में. 

ऑक्सीजन लेवल डाउन, तीनों अस्पताल में भर्ती

सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद जब तीनों पुलिसकर्मी बाहर आए, तो खुद की हालत खराब थी. ऑक्सीजन लेवल गिर चुका था, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और सिर चकरा रहा था. जब होश आया तो तीनों एसएमएस अस्पताल के ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे. फिलहाल तीनों का इलाज अस्पताल में जारी है.

आठ लोगों की मौत, कई बचीं पुलिस की मुस्तैदी से

एसएमएस अस्पताल में लगी आग के चलते आठ लोगों की जान चली गई. हालांकि, अगर पुलिस की मुस्तैदी और साहस न होता, तो यह हादसा और भयावह रूप ले सकता था. वक्त रहते कार्रवाई करने से कई लोगों की जान बच गई. एक बार फिर ‘खाकी’ ने साबित किया कि फर्ज निभाने में डर की कोई जगह नहीं होती. 

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 06 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS SMS Hospital Accident SMS Hospital Fire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget