हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर SMS अस्पताल में 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? सरकार ने बनाई जांच कमेटी, अशोक गहलोत ने जताई चिंता

जयपुर SMS अस्पताल में 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? सरकार ने बनाई जांच कमेटी, अशोक गहलोत ने जताई चिंता

SMS Hospital Fire: जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. भजनलाल शर्मा सरकार ने घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 Oct 2025 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में आग की घटना ने हड़कंप मचा दिया. अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग में 8 लोगों की मौत हो गई है. शुरुआती जानकारी में 6 मरीजों के मरने की खबर मिली थी, लेकिन बाद में मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया. 

सवाल उठता है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? इस मामले में अब भजनलाल शर्मा सरकार ने जांच कमेटी गठित की है, जो पता लगाएगी कि आग कैसे लगी और 8 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है?

इकबाल खान के नेतृत्व में कमेटी करेगी जांच

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि ने घटना में जांच के लिए एक समिति बनाई गई है. समिति की अध्यक्षता चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त इकबाल खान करेंगे. यह समिति आग के कारणों, अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया, ट्रॉमा सेंटर और एसएमएस अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था, आग लगने की स्थिति में मरीजों की सुरक्षा और निकासी और भविष्य में ऐसी आग की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अस्पताल को सुरक्षित रखने के उपायों की जाँच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

अशोक गहलोत ने जताई चिंता

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के ICU में आग लगने से 8 लोगों की मृत्यु बहुत दुखी करने वाली है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो. प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं घायलों को शीघ्र ‌स्वस्थ करें. राज्य सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कहीं भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके.

मरने वाले मरीज के परिजन ने क्या बताया

25 वर्षीय पिंटू नाम के एक मरीज की भी इस हादसे में मौत हुई है. उसके रिश्तेदार ने बताया कि रविवार रात 11.20 बजे के करीब जब आईसीयू में धुआं उठता दिखा, तो उन्होंने डॉक्टर्स को इस बात की जानकारी दी और कहा कि मरीजों को तकलीफ हो सकती है. समय के साथ यह धुआं बढ़ता चला गया. 

चश्मदीद ने आरोप लगाया कि धुआं बढ़ने पर डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ नीचे कंपाउंड में चले गए और मरीजों को छोड़ दिया. इसके बाद धुआं इतना बढ़ गया कि मरीजों को वहां से हटाना मुश्किल हो गया. फिर भी किसी तरह लोगों ने मिलकर 4-5 पेशंट्स को बाहर निकाला. इनमें से एक पिंटू भी था, जिसकी जान नहीं बचाई जा सकी. 

पिंटू की हालत अब ठीक हो गई थी और उसे एक-दो दिन के अंदर डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन अग्नि हादसे में उसकी मौत हो गई.

 

Published at : 06 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS SMS Hospital
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
ओटीटी
OTT Releases This Week: इस हफ्ते OTT पर गदर काटेंगे दर्शक, 'वॉर 2' से 'कुरुक्षेत्र' तक ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
इस हफ्ते OTT पर गदर मचेगा, 'वॉर 2' से 'कुरुक्षेत्र' तक ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
ट्रेंडिंग
पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर! वीडियो देख यूजर्स को आई घिन- आप भी देखिए
पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर! वीडियो देख यूजर्स को आई घिन- आप भी देखिए
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth physical relation: क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
जनरल नॉलेज
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget