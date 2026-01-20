जयपुर में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, हिस्ट्रीशीटर ने गोली मारकर युवक को किया घायल

जयपुर में एक बार फिर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शहर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के गंगपुरी इलाके में हिस्ट्रीशीटर द्वारा की गई फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. आपसी रंजिश के चलते की गई इस वारदात में 30 साल का युवक बबलू गोली लगने से घायल हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फायरिंग के दौरान बबलू को जांघ में गोली लगी. घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने उसे संभाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

असल निशाना कोई और था

पुलिस जांच में सामने आया है कि हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा का असली निशाना बबलू नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार अजय था. रवि मेहरा अपने एक साथी के साथ अजय पर फायरिंग करने पहुंचा था, लेकिन अजय किसी तरह बच गया और गोली बबलू को लग गई. इसी दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया.

शादी से पहले परिवार में मातम

घायल बबलू की बहन की शादी 6 फरवरी को तय है. ऐसे में इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. शादी की तैयारियों के बीच अचानक हुई फायरिंग से खुशी का माहौल तनाव में बदल गया.

इलाके के लोगों का आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा ने करीब दो हफ्ते पहले भी इसी क्षेत्र में फायरिंग की थी, लेकिन तब भी वह पुलिस की पकड़ से बच निकला. इस बार घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

थाने के बाहर हंगामा, गिरफ्तारी की मांग

घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर कुछ देर तक हंगामा किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो यह वारदात नहीं होती.

पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाएगी.