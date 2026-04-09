राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा में लापरवाही, धमकी के बाद भी नदारद रही पुलिस

जयपुर में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. उन्हें हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक के आरोप लग रहे हैं. इस मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, शंकराचार्य के जयपुर पहुंचने से पहले तय स्थान पर 6 से 7 पुलिसकर्मी पहुंचे थे. उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि वे लगातार सुरक्षा ड्यूटी पर रहेंगे. पुलिसकर्मी करीब 15 से 20 मिनट तक वहां रहे भी, लेकिन जैसे ही शंकराचार्य पहुंचे, वे वहां से चले गए. हैरानी की बात यह रही कि रात करीब 8 बजे तक भी कोई पुलिसकर्मी दोबारा वहां नहीं पहुंचा. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ढीली नजर आई.

बिना रोक-टोक मिलते रहे लोग

शंकराचार्य दोपहर करीब 3:40 बजे जयपुर पहुंचे थे और कलेक्ट्रेट सर्किल स्थित एक कारोबारी भक्त के घर ठहरे. शुरुआत में कुछ पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे भी लौट गए. इसके बाद स्थिति यह हो गई कि रात तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी जांच या रोक-टोक के उनसे मिलने पहुंचता रहा. यह स्थिति तब और गंभीर मानी जा रही है जब उन्हें एक दिन पहले ही जान से मारने की धमकी मिली थी.

सहयोगियों और भक्तों में नाराजगी

इस पूरे मामले को लेकर उनके सहयोगियों और भक्तों में गहरी नाराजगी है. उनके सहयोगी देवकीनंदन का कहना है कि यह सीधा-सीधा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. उनका आरोप है कि धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाने की बजाय लापरवाही बरती गई. वहीं सहयोगी भगवान सेन ने भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी महज 15-20 मिनट में ही ड्यूटी छोड़कर चले गए. इसके बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी सहयोगियों और भक्तों को खुद संभालनी पड़ी.

भक्तों का कहना है कि शंकराचार्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उनका आरोप है कि वे गौ माता के मुद्दे पर मुखर हैं और इसी कारण उनकी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा. भक्तों ने यह भी कहा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की होगी. इस नाराजगी के बीच घर के बाहर भक्तों ने इकट्ठा होकर जयकारे भी लगाए.

4 दिन के दौरे पर हैं शंकराचार्य

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 4 दिनों के राजस्थान दौरे पर हैं. जयपुर पहुंचने के बाद वे अगले दिन कोटा के लिए रवाना होंगे. कोटा में वे तीन दिनों तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और गौ रक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे. पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किसी व्यक्ति को पहले से जान का खतरा हो, तो उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है. इस घटना ने प्रशासन की तैयारियों और गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.