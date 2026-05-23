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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में गर्मी का टॉर्चर! पारा 43 के आसपास, अब नगर निगम ने उठाय ये कदम

राजस्थान में गर्मी का टॉर्चर! पारा 43 के आसपास, अब नगर निगम ने उठाय ये कदम

Heatwave In Jaipur: जयपुर में दिन चढ़ते ही भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है. नगर निगम ने शहर में ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रमुख चौराहों पर अस्थाई शेड्स लगाने शुरू कर दिए हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 May 2026 11:31 PM (IST)
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जयपुर समेत समूचे राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है. जयपुर में तापमान अब भी 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. भीषण गर्मी की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. दिन चढ़ते ही सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में नगर निगम ने शहर में ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रमुख चौराहों पर अस्थाई शेड्स लगाने शुरू कर दिए हैं. 

चौराहों पर रेड सिग्नल होने पर जिन जगहों पर लोग रुक कर इंतजार करते हैं, वहां ऊपर पर्दे लगाए जा रहे हैं ताकि सूरज की किरणें सीधे तौर पर लोगों पर ना पड़ सके. हालांकि नगर निगम ने इस साल यह काम एक महीने की देरी से शुरू किया है.

देरी के साथ ही अभी कई जगह नहीं लगे शेड्स

नगर निगम हर साल अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में ही चौराहों पर पर्दों के जरिए अस्थाई शेड्स लगा देता था. इस बार यह काम कल (22 मई) से शुरू किया गया है. नगर निगम ने सिर्फ देरी ही नहीं की है बल्कि शेड्स भी आधे अधूरे जगह पर ही लगाए हैं. चौराहों और तिराहों पर कुछ सड़कों को छोड़ दिया गया है. 

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प्रमुख चौराहों पर शेड्स लगने से लोगों को थोड़ी राहत

फिलहाल नगर निगम की ओर से कई प्रमुख चौराहों पर शेड्स लगाने की इस पहल से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. लोगों का भी यह कहना है कि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है. हालांकि यह काम अप्रैल महीने में ही परंपरागत तौर पर हो जाना चाहिए था.  

राजस्थान के लोगों को अभी गर्मी से नहीं मिलेगी निजात

मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर समेत राजस्थान के लोगों को फिलहाल इस भीषण गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है. अगले कई दिनों तक मौसम इसी तरह से बने रहने की संभावना है. हल्का उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 23 May 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
Heat RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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