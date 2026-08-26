राजस्थान: बिना बिल्डिंग के 611 स्कूल, कहीं टीन, कहीं पेड़ के नीचे क्लास

राजस्थान में 611 स्कूल बिना किसी बिल्डिंग के चल रहे हैं. कहीं बच्चे टीन की चादरों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं किराए की दुकानों में और कहीं पेड़ों के नीचे क्लास लग रही हैं. इन सबके बीच जयपुर में सिस्टम की लापरवाही की एक अलग तस्वीर सामने आई है, जो कई सवाल खड़े करती है. यहां के भट्टा बस्ती इलाके में करीब 32 लाख रुपए की लागत से स्कूल की नई बिल्डिंग तो बना दी गई, लेकिन चार साल से इस भवन पर ताला लटका हुआ है.

जिस इलाके के बच्चों को स्कूल की जरूरत है, वहां बना-बनाया स्कूल इस्तेमाल नहीं हो रहा और बच्चे आज भी दूसरे स्कूलों में जाने को मजबूर हैं. यह हालत तब है जब यहां से महज़ चंद कदमों की दूरी पर एक दूसरे सरकारी स्कूल के छियासी बच्चे कूड़ा घर में बनाए गए पिंजरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं.

स्कूल की नई बिल्डिंग में 4 साल से लटका ताला

जयपुर की भट्टा बस्ती के न्यू संजय नगर में करीब चार साल पहले सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई. उम्मीद थी कि जर्जर स्कूल से परेशान बच्चों को अब बेहतर और सुरक्षित भवन मिलेगा. लेकिन नई बिल्डिंग में बच्चों की कक्षाएं शुरू होने के बजाय इस पर ताला लग गया. जिस स्कूल में कभी 166 बच्चे पढ़ते थे, उसे जर्जर भवन के चलते दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था.

स्थानीय लोगों का क्या है आरोप?

नई बिल्डिंग बनने के बाद उम्मीद थी कि स्कूल फिर से अपने पुराने स्थान पर शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. चार साल गुजर गए और नई बनी बिल्डिंग आज भी खाली पड़ी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले उनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे. स्कूल की हालत खराब होने के बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में भेज दिया गया. दूरी की वजह से कई बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हुई और कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी.

पिंजरेनुमा कमरों में पढ़ने को मजबूर बच्चे

हैरानी की बात ये है कि जिस कॉलोनी में लाखों रुपए खर्च करके ये स्कूल बनाया गया, उसी इलाके में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा नहीं है. नजदीकी स्कूल में बच्चों को पिंजरेनुमा कमरों में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है. दूसरी तरफ कुछ दूरी पर लाखों रुपए से बना स्कूल भवन खाली पड़ा है और धीरे-धीरे खुद जर्जर होता जा रहा है.

4 साल से बंद पड़ी बिल्डिंग अब नशेड़ियों का अड्डा!

स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से बंद पड़े इस भवन का कुछ लोगों ने नशा करने के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है. यानी जिस भवन में बच्चों की पढ़ाई होनी थी, वहां अब अव्यवस्था और लापरवाही का कब्जा नजर आ रहा है.

उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोले?

इस पूरे मामले को लेकर उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायमखानी ने कहा, ''स्कूल पहले जर्जर होने के कारण अस्थायी तौर पर दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया था. इसके बाद नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, लेकिन स्कूल वहां शुरू नहीं किया गया. बाद में स्कूल को स्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया. नतीजा ये हुआ कि चार साल से नई बनी बिल्डिंग बंद पड़ी है और अब वह भी खंडहर में तब्दील होती जा रही है.''

स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने क्या कहा?

एक तरफ सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 611 स्कूल बिना किसी बिल्डिंग के चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन इलाकों में स्कूल की जरूरत है, वहां लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए भवनों में ताले लगे हुए हैं. मामले को लेकर स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा, ''अधिकारियों को स्कूल में जल्द शिक्षकों की नियुक्ति कर क्लास शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसकी जांच की जाएगी.''

गोविंद सिंह डोटासरा का राज्य सरकार पर हमला

वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. डोटासरा का कहना है कि शिक्षा को छोड़कर मंत्री हर मुद्दे पर बात करते हैं और सरकार हर मोर्चे पर फेल है.

सवाल सिर्फ न्यू संजय नगर के इस एक स्कूल का नहीं है. सवाल उस सिस्टम पर है, जो जरूरतमंद बच्चों को स्कूल भवन नहीं दे पा रहा और जहां भवन बन भी गया, वहां उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा. जब इलाके के बच्चों को स्कूल की जरूरत है, तो बना-बनाया भवन खाली क्यों पड़ा है? ढाई साल से सरकार में होने के बावजूद इस भवन की सुध अब तक क्यों नहीं ली गई?

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