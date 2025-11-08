जयपुर की 9 साल की अमायरा की आत्महत्या पर मां का बड़ा खुलासा, स्कूल पर लगाए ये आरोप

जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की आत्महत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है. एक नवंबर को चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान देने वाली इस मासूम के पीछे के कारणों को लेकर अब तक कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

पुलिस जांच में अब तक आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि स्कूल में लगातार हो रही छेड़छाड़ और बुलिंग से परेशान होकर अमायरा ने यह कदम उठाया.

कई दिनों से मानसिक तनाव में थी बेटी- शिवानी मीणा

अमायरा की मां शिवानी मीणा ने बताया कि उनकी बेटी कई दिनों से मानसिक रूप से तनाव में थी. उसने कई बार शिकायत की थी कि स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे ताने मारते हैं और उसके नाम को जानबूझकर एक लड़के से जोड़ते हैं. लेकिन स्कूल प्रशासन ने न तो इस मामले में कोई कदम उठाया, न ही बच्चों को समझाने की कोशिश की.

शिवानी मीणा ने कहा कि 10 अक्टूबर को अमायरा ने सिर्फ एक बच्चे को 'हेलो' कहा था. लेकिन उसने क्लास में फैला दिया कि अमायरा ने 'आई लव यू' कहा है. इसके बाद पूरी क्लास में उसका मजाक उड़ाया गया. रात में मैंने उस बच्चे के पैरेंट से बात की और उसने सॉरी बोला, लेकिन बुलिंग वहीं की वहीं रही.

शिकायत के बाद भी नहीं होती कोई कार्रवाई

परिजनों का कहना है कि स्कूल में पैरेंट्स के लिए वॉट्सऐप ग्रुप बनाए गए थे ताकि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सके, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी. अमायरा के पिता ने बताया कि वे स्कूल बदलने की सोच रहे थे, क्योंकि बच्ची बार-बार स्कूल जाने से डरती थी. उन्होंने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि वह इतनी हिम्मत तोड़ देगी. स्कूल ने हमारी बच्ची को बचाने के बजाय चुप्पी साध ली.

स्कूल प्रशासन से पूछताछ कर रही पुलिस

घटना के बाद घर में मातम पसरा हुआ है. अमायरा की मां हर बार उसका नाम सुनकर रो पड़ती हैं. वहीं, पुलिस ने स्कूल प्रशासन से पूछताछ शुरू कर दी है और जांच में बुलिंग व छेड़छाड़ के पहलू की भी जांच की जा रही है.

इस दर्दनाक घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. समाज में यह चर्चा तेज है कि आखिर कब तक मासूम बच्चे इस तरह के दबाव और अपमान का शिकार बनते रहेंगे.

