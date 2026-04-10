जयपुर: LPG संकट के बीच प्रताप नगर में सिलेंडर चोरी, स्कूटी सवार बदमाशों की करतूत CCTV में कैद

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एलपीजी संकट के बीच प्रतापनगर से सिलेंडर चोरी की वारदात सामने आई है. कुछ स्कूटी सवार बदमाशों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोरों की यह करतूत पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

संकट के बीच जयपुर में अब भी गैस सिलेंडर की चोरी की घटनाएं नहीं थम रही हैं. अब शहर के प्रताप नगर इलाके से सिलेंडर चोरी किए जाने का वीडियो सामने आया है. घटना के सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि स्कूटी सवार तीन युवक एक घर के बाहर रुकते हैं.

कुछ देर रेकी करने के बाद की चोरी

दो युवक काफी देर तक इलाके की रेकी करते हैं. इसके बाद घर के बरामदे में रखे हुए सिलेंडर को लेकर भाग निकलते हैं. खास बात यह है कि जिस एक्टिवा स्कूटी से सिलेंडर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, वह स्कूटी भी चोरी की थी.

स्कूटी 1 अप्रैल को मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर के पास से चोरी की गई थी. कुछ दिन बाद ही अब इस स्कूटी से गैस सिलेंडर चोरी किए जाने की घटना सामने आई है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस को दी गई मामले की सूचना

चोरी के मामले की सूचना जयपुर पुलिस को दी गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है. पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच में जुटी हुई है.

पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. इस घटना ने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है. बता दें कि ईरान-इजरायल के बीच जंग के बाद गैस की किल्लत देशभर में देखने को मिली. इस बीच कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है.

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