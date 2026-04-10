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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: LPG संकट के बीच प्रताप नगर में सिलेंडर चोरी, स्कूटी सवार बदमाशों की करतूत CCTV में कैद

जयपुर: LPG संकट के बीच प्रताप नगर में सिलेंडर चोरी, स्कूटी सवार बदमाशों की करतूत CCTV में कैद

Jaipur News In Hindi: जयपुर में अब भी गैस सिलेंडर की चोरी की घटनाएं नहीं थम रही हैं. दो युवक काफी देर तक इलाके की रेकी करते हैं. इसके बाद घर के बरामदे में रखे हुए सिलेंडर को लेकर भाग निकलते हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Apr 2026 12:11 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में एलपीजी संकट के बीच प्रतापनगर से सिलेंडर चोरी की वारदात सामने आई है. कुछ स्कूटी सवार बदमाशों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोरों की यह करतूत पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. 

संकट के बीच जयपुर में अब भी गैस सिलेंडर की चोरी की घटनाएं नहीं थम रही हैं. अब शहर के प्रताप नगर इलाके से सिलेंडर चोरी किए जाने का वीडियो सामने आया है. घटना के सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि स्कूटी सवार तीन युवक एक घर के बाहर रुकते हैं. 

कुछ देर रेकी करने के बाद की चोरी

दो युवक काफी देर तक इलाके की रेकी करते हैं. इसके बाद घर के बरामदे में रखे हुए सिलेंडर को लेकर भाग निकलते हैं.  खास बात यह है कि जिस एक्टिवा स्कूटी से सिलेंडर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, वह स्कूटी भी चोरी की थी. 

स्कूटी 1 अप्रैल को मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर के पास से चोरी की गई थी. कुछ दिन बाद ही अब इस स्कूटी से गैस सिलेंडर चोरी किए जाने की घटना सामने आई है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस को दी गई मामले की सूचना

चोरी के मामले की सूचना जयपुर पुलिस को दी गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है. पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच में जुटी हुई है.

पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. इस घटना ने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है. बता दें कि ईरान-इजरायल के बीच जंग के बाद गैस की किल्लत देशभर में देखने को मिली. इस बीच कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है. 

ये भी पढ़ें: Jaipur Accident: घर के बाहर बैठी महिला को वैन ने कुचला, 15 मीटर तक घसीटने से हुई मौत, घटना CCTV में कैद

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Published at : 10 Apr 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police LPG  RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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