जयपुर में दरगाह विवाद गहराया, बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस विधायक अमीन कागजी पर लगाए गंभीर आरोप

राजधानी जयपुर के परकोटे में रविवार को एक दरगाह की छत निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया है. हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने इस मामले में किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है. बालमुकुंद आचार्य ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है और इसके पीछे अमीन कागजी का हाथ है.

सोमवार (9 फरवरी) को मीडिया से मुखातिब होते हुए बालमुकुंद आचार्य ने सीधा आरोप लगाया कि विधायक अमीन कागजी उन्हें मरवाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "कल देर रात से मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. विधायक कागजी ने मेरे पीछे गुंडे लगा रखे हैं जो मेरी रेकी कर रहे हैं." आचार्य ने कहा कि वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन विपक्ष के विधायक जिस तरह की राजनीति पर उतर आए हैं, वह चिंताजनक है.

दरगाह निर्माण और अतिक्रमण पर कड़ा रुख

बालमुकुंद आचार्य ने रविवार को हुए बवाल के केंद्र रहे दरगाह निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के हो रहे इस निर्माण की पूरी फाइल खोली जाएगी. आचार्य ने परकोटे (Walled City) को लेकर अपना विजन स्पष्ट करते हुए कहा कि वे ऐतिहासिक धरोहरों पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे परकोटे में कई स्थानों पर अवैध कब्जे किए गए हैं. विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा, "हम परकोटे में एक इंच भी अतिक्रमण नहीं होने देंगे. जहां-जहां सरकारी जमीनों या रास्तों पर अवैध कब्जे हैं, उन सभी जगहों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा."

सियासी गर्मी बढ़ी

इस बयानबाजी के बाद जयपुर की राजनीति गरमा गई है. एक तरफ जहाँ भाजपा विधायक ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा और जांच का मुद्दा उठाया है, वहीं अब देखना होगा कि प्रशासन और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं. फिलहाल, रविवार की घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव और गहमागहमी का माहौल बना हुआ है.