जयपुर: ड्राइवर के साथ मिलकर पुलिस कॉन्सटेबल ने युवक से लूटे 2 लाख रुपये, दोनों गिरफ्तार

राजधानी जयपुर से पुलिस की छवि को शर्मसार देने वाला मामला सामने आया है. यहां मोती डूंगरी थाना क्षेत्र में रक्षक ही भक्षक बन गए. रात्री गश्त के दौरान पुलिस गाड़ी में तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल और प्राइवेट ड्राइवर ने मिलकर एक युवक से करीब 2 लाख रुपये लूट लिए. मामले के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आरोपी कॉन्स्टेबल शुभम मीणा पुलिस लाइन में तैनात था.

यह घटना 13 जनवरी की रात की बताई जा रही है. पीड़ित फैजान माल सप्लाई का काम करता है और देर रात एमडी रोड होते हुए अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस गाड़ी ने उसे रुकवाया. कॉन्स्टेबल शुभम मीणा और प्राइवेट ड्राइवर सुरेंद्र शर्मा ने उससे पूछताछ के नाम पर तलाशी ली.

तलाशी के नाम पर लूट और मारपीट

पीड़ित के अनुसार तलाशी के दौरान उसकी जेब में रखे दो लाख रुपये देखकर दोनों ने उसे डरा-धमकाकर पैसे छीन लिए. इतना ही नहीं, फैजान का आरोप है कि उसे जबरन गाड़ी में बैठाया गया, मारपीट की गई और इधर-उधर घुमाने के बाद सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया. किसी तरह घर पहुंचकर उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई.

परिजनों की शिकायत पर खुला मामला

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन सीधे थाने पहुंचे और उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया. शिकायत मिलते ही पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए.

प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कॉन्स्टेबल शुभम मीणा, जो उस समय पुलिस लाइन में तैनात था और प्राइवेट ड्राइवर सुरेंद्र शर्मा को हिरासत में लिया गया.

रकम बरामद, मुकदमा दर्ज

पूछताछ के दौरान पुलिस ने लूटी गई राशि भी बरामद कर ली है. दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आज दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई कर उदाहरण पेश किया जाएगा.

घटना को लेकर एसीपी गांधीनगर नारायण बाजिया ने बताया कि मामले में लूट और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध रोकने और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई भी हो.