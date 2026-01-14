हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जयपुर: ड्राइवर के साथ मिलकर पुलिस कॉन्सटेबल ने युवक से लूटे 2 लाख रुपये, दोनों गिरफ्तार

Rajasthan News: जयपुर में रात की गश्त के दौरान 112 गाड़ी में तैनात कॉन्स्टेबल और प्राइवेट ड्राइवर ने युवक से दो लाख रुपये लूट लिए. शिकायत पर दोनों गिरफ्तार. लूट की रकम बरामद हुई.

By : मुबारिक खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 14 Jan 2026 08:55 PM (IST)
राजधानी जयपुर से पुलिस की छवि को शर्मसार देने वाला मामला सामने आया है. यहां मोती डूंगरी थाना क्षेत्र में रक्षक ही भक्षक बन गए. रात्री गश्त के दौरान पुलिस गाड़ी में तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल और प्राइवेट ड्राइवर ने मिलकर एक युवक से करीब 2 लाख रुपये लूट लिए. मामले के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आरोपी कॉन्स्टेबल शुभम मीणा पुलिस लाइन में तैनात था.

यह घटना 13 जनवरी की रात की बताई जा रही है. पीड़ित फैजान माल सप्लाई का काम करता है और देर रात एमडी रोड होते हुए अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस गाड़ी ने उसे रुकवाया. कॉन्स्टेबल शुभम मीणा और प्राइवेट ड्राइवर सुरेंद्र शर्मा ने उससे पूछताछ के नाम पर तलाशी ली.

तलाशी के नाम पर लूट और मारपीट

पीड़ित के अनुसार तलाशी के दौरान उसकी जेब में रखे दो लाख रुपये देखकर दोनों ने उसे डरा-धमकाकर पैसे छीन लिए. इतना ही नहीं, फैजान का आरोप है कि उसे जबरन गाड़ी में बैठाया गया, मारपीट की गई और इधर-उधर घुमाने के बाद सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया. किसी तरह घर पहुंचकर उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई.

परिजनों की शिकायत पर खुला मामला

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन सीधे थाने पहुंचे और उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया. शिकायत मिलते ही पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए.

प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कॉन्स्टेबल शुभम मीणा, जो उस समय पुलिस लाइन में तैनात था और प्राइवेट ड्राइवर सुरेंद्र शर्मा को हिरासत में लिया गया.

रकम बरामद, मुकदमा दर्ज

पूछताछ के दौरान पुलिस ने लूटी गई राशि भी बरामद कर ली है. दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आज दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई कर उदाहरण पेश किया जाएगा.

घटना को लेकर एसीपी गांधीनगर नारायण बाजिया ने बताया कि मामले में लूट और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध रोकने और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई भी हो. 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 14 Jan 2026 08:54 PM (IST)
Jaipur Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget