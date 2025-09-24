हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बदले गए 39 थाना अधिकारी, कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने जारी किए आदेश

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बदले गए 39 थाना अधिकारी, कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने जारी किए आदेश

Jaipur News: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 39 थानाधिकारियों का तबादला हुआ है. पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशानुसार यह सूची जारी की गई, जिसमें तीन नए थानों में भी अधिकारियों की नियुक्ति हुई है.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 Sep 2025 11:54 AM (IST)
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 39 थानों के थाना अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है. लंबे समय से थाना अधिकारियों की तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा था. जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन के बाद सूची जारी की गई, जिसमें तीन नए थानो में भी थाना अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है. जयपुर कमिश्नरेट में तीन नए थाने शामिल किए गए हैं, जिनमें थाना खोराबिसल, थाना पत्रकार कॉलोनी, थाना नारायण विहार शामिल है.

यह होंगे 39 थानों के नए अधिकारी
धर्मेंद्र कुमार शर्मा थानाधिकारी बस्सी, जयपुर पूर्व, मुनीन्द्र सिंह थानाधिकारी कानोता, जयपुर पूर्व ,राजेश शर्मा थानाधिकारी आदर्श नगर, जयपुर पूर्व, प्रहलाद नारायण थानाधिकारी जामडोली, जयपुर पूर्व ,वर्षारानी भोजगी थानाधिकारी एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर पूर्व,भजनलाल थानाधिकारी गांधी नगर, जयपुर पूर्व, इन्दु शर्मा थानाधिकारी महिला थाना, जयपुर पूर्व,वीरेन्द्र सिंह थानाधिकारी मालवीय नगर, जयपुर पूर्व, पूनम कुमारी थानाधिकारी बजाज नगर, जयपुर पूर्व, आशुतोष कुमार थानाधिकारी जवाहर सर्किल, जयपुर पूर्व, लिखमाराम थानाधिकारी सांगानेर, जयपुर पूर्व, राजेन्द्र शर्मा थानाधिकारी प्रताप नगर, जयपुर पूर्व.

उदयभान यादव थाना अधिकारी मालपुरा गेट जयपुर पूर्व, श्रीनिवास जांगिड़ थाना अधिकारी भांकरोटा जयपुर पश्चिम,राजेंद्र गोदारा थाना अधिकारी बगरू जयपुर पश्चिम, राज किरण थाना अधिकारी महिला थाना जयपुर पश्चि, नवरत्न धोलिया थाना अधिकारी कालवाड़ जयपुर पश्चिम, राजेश गौतम थाना अधिकारी चोमू जयपुर पश्चिम, उदय सिंह थाना अधिकारी हरमाड़ा जयपुर पश्चिम, सुनील कुमार थानाधिकारी दौलतपुरा जयपुर पश्चिम, सुरेंद्र चौधरी थाना अधिकारी खोराबिसल जयपुर पश्चिम, हिम्मत सिंह थानाधिकारी शास्त्री नगर, नरेंद्र खींचड़ थाना अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर उत्तर, उमेश बेनीवाल थाना अधिकारी संजय सर्किल जयपुर उत्तर, मनोज बेरवाल थाना अधिकारी नाहरगढ़ रोड जयपुर उत्तर, राकेश ख्यालिया थाना अधिकारी मानक चौक जयपुर उत्तर, कृष्ण कुमार यादव थानाधिकारी सुभाष चौक जयपुर उत्तर, धर्म सिंह थाना अधिकारी गलता गेट जयपुर उत्तर, गौतम डोटासरा थाना अधिकारी आमेर जयपुर उत्तर, प्रदीप कुमार शर्मा थाना अधिकारी ब्रह्मपुरी जयपुर उत्तर, राजेश शर्मा थाना अधिकारी जयसिंहपुरा खोर जयपुर उत्तर.

सुरेंद्र कुमार सैनी थाना अधिकारी शिवदासपुरा जयपुर दक्षिण, महेंद्र सिंह यादव थानाअधिकारी शिप्रापथ, मंजू चौधरी थानाअधिकारी महिला थाना जयपुर दक्षिण, मोतीलाल शर्मा थाना अधिकारी अशोकनगर, बलबीर सिंह थाना अधिकारी सोडाला, सुरेंद्र यादव थाना अधिकारी महेश नगर, मदन कड़वासरा थाना अधिकारी पत्रकार कॉलोनी जयपुर दक्षिण, गुंजन वर्मा थाना अधिकारी नारायण विहार जयपुर दक्षिण.

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 24 Sep 2025 11:54 AM (IST)
Rajasthan Police Jaipur Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
