जयपुर में पुलिस की कथित बेरहमी का शिकार हुई मोमोज का स्टॉल लगाने वाली युवती रेशू गुप्ता को अब भी इंसाफ का इंतजार है. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक ना तो किसी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की गई है और ना ही उन्हें सस्पेंड किया गया है. पीड़िता रेशू गुप्ता गंभीर हालत में घर पर ही इलाज करा रही हैं. उनके शरीर पर अब भी कई जगह जलने के निशान हैं.

मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

पीड़िता रेशू ने इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इंसाफ की गुहार लगाई है. उसका कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल के काफिले की वजह से ही उसे पुलिस की बेरहमी झेलनी पड़ी है, ऐसे में उन्हें इस मामले में दखल देना चाहिए. दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उचित मुआवजा मिलना चाहिए.

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पीड़िता रेशू ने वीआईपी कल्चर को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि जो लोग जनता के वोट से वीआईपी बनते हैं, उन्हें जनता पर इस तरह का जुल्म होने से रोकना चाहिए.

रेशू गुप्ता और उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन पर दबाव बनाकर मामले को रफा-दफा करना चाहती है. परिवार का कहना है कि अगर आज इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल किसी दूसरे गरीब के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है. इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है.

लोगों में नाराजगी, पुलिस ने जांच का दिया हवाला

इस घटना को लेकर जयपुर के लोगों में भी नाराजगी है. कई महिलाओं का कहना है कि वीआईपी कल्चर पर रोक लगनी चाहिए. उनका मानना है कि अगर इस व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं.

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वहीं, इस पूरे मामले पर जयपुर पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल औपचारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. उनका कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी.