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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: मोमोज स्टॉल लगाने वाली रेशू गुप्ता को अब भी इंसाफ का इंतजार, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

Jaipur News: मोमोज स्टॉल लगाने वाली रेशू गुप्ता को अब भी इंसाफ का इंतजार, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

Jaipur News In Hindi: जयपुर में पुलिस की बेरहमी का शिकार हुई मोमोज स्टॉल संचालक रेशू गुप्ता इंसाफ मांग रही है. एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, पीड़िता ने CM से न्याय की गुहार लगाई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Jun 2026 11:11 PM (IST)
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जयपुर में पुलिस की कथित बेरहमी का शिकार हुई मोमोज का स्टॉल लगाने वाली युवती रेशू गुप्ता को अब भी इंसाफ का इंतजार है. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक ना तो किसी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की गई है और ना ही उन्हें सस्पेंड किया गया है. पीड़िता रेशू गुप्ता गंभीर हालत में घर पर ही इलाज करा रही हैं. उनके शरीर पर अब भी कई जगह जलने के निशान हैं.

मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

पीड़िता रेशू ने इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इंसाफ की गुहार लगाई है. उसका कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल के काफिले की वजह से ही उसे पुलिस की बेरहमी झेलनी पड़ी है, ऐसे में उन्हें इस मामले में दखल देना चाहिए. दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उचित मुआवजा मिलना चाहिए.

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पीड़िता रेशू ने वीआईपी कल्चर को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि जो लोग जनता के वोट से वीआईपी बनते हैं, उन्हें जनता पर इस तरह का जुल्म होने से रोकना चाहिए.

रेशू गुप्ता और उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन पर दबाव बनाकर मामले को रफा-दफा करना चाहती है. परिवार का कहना है कि अगर आज इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल किसी दूसरे गरीब के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है. इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है.

लोगों में नाराजगी, पुलिस ने जांच का दिया हवाला

इस घटना को लेकर जयपुर के लोगों में भी नाराजगी है. कई महिलाओं का कहना है कि वीआईपी कल्चर पर रोक लगनी चाहिए. उनका मानना है कि अगर इस व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं.

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वहीं, इस पूरे मामले पर जयपुर पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल औपचारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. उनका कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Jun 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
Jaipur Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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