हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: पाकिस्तान तक फेसबुक से बना कॉन्टेक्ट, कलमा पढ़कर बनी 'खदीजा', महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार

जयपुर: पाकिस्तान तक फेसबुक से बना कॉन्टेक्ट, कलमा पढ़कर बनी 'खदीजा', महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार

Jaipur News In Hindi: गिरफ्तार महिला बबीता (37) मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली बताई जा रही है. उसे जयपुर में वाटिका क्षेत्र से रविवार को हिरासत में लिया गया.

Written By : मुबारिक खान |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Jun 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्लीपर सेल महिला को राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला बबीता (37) मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली बताई जा रही है. उसे जयपुर में वाटिका क्षेत्र से रविवार को हिरासत में लिया गया. राजस्थान एटीएस की गिरफ्त में आई महिला स्लीपर सेल बबीता धाकड़ उर्फ़ खदीजा को लेकर जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

जानकारी में आया है कि बबीता ने ऑनलाइन कलमा पढ़कर अपना नाम बदलकर 'खदीजा' रख लिया था. बबीता प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में थी और उसे कट्टरपंथी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी. जांच के दौरान बबीता के मोबाइल फोन से "दुनिया धोखेबाज" नाम का एक संदिग्ध फेसबुक अकाउंट मिला. इस अकाउंट की प्रोफाइल फोटो में हथियारों के साथ तस्वीरें लगी हुई थीं. 

फेसबुक पर जुड़ें हैं पाकिस्तानी और विदेशी नागरिक

फेसबुक अकाउंट में करीब 370 फ्रेंड जुड़े हुए मिले, जिनमें अधिकांश पाकिस्तान और अन्य विदेशी देशों के नागरिक बताए जा रहे हैं. जांच में एक ऐसा अकाउंट भी मिला, जिस पर जैश-ए-मोहम्मद का झंडा प्रदर्शित था. इसके अलावा मोबाइल की जांच में पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नंबरों के साथ व्हाट्सएप चैट और कॉल के साक्ष्य भी मिले हैं.

पाकिस्तान में बैठे एक मौलवी ने फोन के माध्यम से उसका धर्म परिवर्तन कराया था और उसे पाकिस्तान बुलाने की योजना बनाई जा रही थी. मौलवी ने बबीता को बताया था कि अबू-उबैदाह नाम का व्यक्ति उससे शादी करना चाहता है. इसके लिए उसे नमाज, और कुरान पढ़ने तथा धार्मिक तौर-तरीकों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे.

जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर के नेटवर्क से जुड़े नंबर मिले

बबीता के मोबाइल में जैश-ए-मोहम्मद कमांडर के नेटवर्क से जुड़े नंबर मिले हैं. पिछले कुछ महीनों से बबीता को प्रभावित कर उसका धर्म परिवर्तन कराने और उसके माध्यम से भारत में गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाई जा रही थी.

समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो उसे पाकिस्तान भेजे जाने की साजिश को अंजाम दिया जा सकता था. फिलहाल एटीएस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां पूरे नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और संभावित स्लीपर सेल मॉड्यूल की गहन जांच में जुटी हुई हैं.

क्या है जमात-उल-मुमीनात संगठन?

दरअसल जमात-उल-मुमीनात पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिलाओं के लिए बनाई गई एक शाखा बताई जाती है. जिसकी घोषणा साल 2025 में की गई थी और इसका नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को सौंपा गया.

इस विंग का उद्देश्य महिलाओं की भर्ती, वैचारिक कट्टरपंथीकरण (Radicalization) और संगठन के नेटवर्क को विस्तार देना बताया गया है.इस संगठन ने महिलाओं के लिए ऑनलाइन कोर्स और प्रचार अभियान चलाए गए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा सके.

गंभीरता से मामले में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

राजस्थान ATS द्वारा गिरफ्तार बबीता उर्फ खदीजा के मामले में जमात-उल-मुमीनात का नाम सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को बेहद गंभीरता से देख रही हैं. हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष एजेंसियों द्वारा ही तय किए जाएंगे.

जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस तरह के नेटवर्क भारत में महिलाओं को ऑनलाइन प्रभावित कर स्लीपर सेल, लॉजिस्टिक सपोर्ट या प्रचार नेटवर्क के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं. कुछ मामलों में महिला सदस्यों की भर्ती और नेटवर्क विस्तार के प्रयासों की जांच की गई है.

Jaipur News: जयपुर में शुरू हुआ ‘स्मार्ट एसी मिशन’, अब बिजली बचाएंगे घरों के एयर कंडीशनर

मामले में एटीएस SP ने क्या बताया?

एटीएस SP मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बबीता ने गिरफ्तारी से पहले जांच में बाधा डालने के मकसद से अपना “ज्यादातर डिजिटल डेटा डिलीट कर दिया है.” उन्होंने कहा, “उसने अपना ज्यादातर डिजिटल डेटा डिलीट कर दिया है, लेकिन हम उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे.”

उन्होंने यह भी कहा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स डिलीट की गई जानकारी को वापस पाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि उसके नेटवर्क और काम करने के दायरे का पता लगाया जा सके. सूत्रों की माने तो बबीता ने कथित रूप से ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन किया.

ATS को उसके मोबाइल और ऑनलाइन संपर्कों की जांच में संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े संपर्क मिलने के संकेत मिले.एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि वह केवल ऑनलाइन समर्थक थी या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा.

जयपुर: फायर सेफ्टी सिस्टम की अनदेखी पर एक्शन, 14 कोचिंग और लाइब्रेरी सील; कइयों को मिला नोटिस

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: पाकिस्तान तक फेसबुक से बना कॉन्टेक्ट, कलमा पढ़कर बनी 'खदीजा', महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार
जयपुर: पाकिस्तान तक फेसबुक से बना कॉन्टेक्ट, कलमा पढ़कर बनी 'खदीजा', महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार
राजस्थान
राजस्थान में इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर किए जाने की चर्चा, अब कांग्रेस ने BJP पर लगाया यह आरोप
राजस्थान में इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर किए जाने की चर्चा, अब कांग्रेस ने BJP पर लगाया यह आरोप
राजस्थान
Jaipur News: जयपुर में शुरू हुआ ‘स्मार्ट एसी मिशन’, अब बिजली बचाएंगे घरों के एयर कंडीशनर
जयपुर में शुरू हुआ ‘स्मार्ट एसी मिशन’, अब बिजली बचाएंगे घरों के एयर कंडीशनर
राजस्थान
जयपुर: फायर सेफ्टी सिस्टम की अनदेखी पर एक्शन, 14 कोचिंग और लाइब्रेरी सील; कइयों को मिला नोटिस
जयपुर: फायर सेफ्टी सिस्टम की अनदेखी पर एक्शन, 14 कोचिंग और लाइब्रेरी सील; कइयों को मिला नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Kolkata Building Collapse: कोलकाता में मौत का तांडव! अचानक गिरा गोदाम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Bharat Tiwari Encounter Case: पीड़ित परिवार से मिले Prashant Kishor, सरकार को दी बड़ी चेतावनी!
Kangana Ranaut की फिल्म ने दिखाए 26/11 के अनसुने Heroes की बहादुरी
Bharat Tiwari Encounter Case: महापंचायत में पहुंचे लोग सुनिए भरत तिवारी को लेकर क्या बोले? | Bihar
Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के लिए बिलौटी गांव में उमड़ा जनसैलाब | Bihar | Bhojpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Politics: जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
क्रिकेट
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
ओटीटी
Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
इंडिया
BrahMos Missile Export: भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
एग्रीकल्चर
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
ABP NEWS
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
ABP NEWS
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
Embed widget