जयपुर में पुलिस ने काली फिल्म लगे वाहनों और तेज आवाज करने वाली बाइक्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. 5 दिनों तक चलाए गए इस विशेष अभियान में पुलिस ने एक साथ 100 चार पहिया वाहन जब्त कर लिए. इन सभी वाहनों पर प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, जिसकी वजह से इन पर एमवी एक्ट के तहत चालान भी किया गया है.

पुलिस की कार्रवाई में सबसे ज्यादा बड़े SUV वाहन शामिल मिले. रिपोर्ट के मुताबिक, जब्त की गई गाड़ियों में 33 महिंद्रा थार, 21 स्कॉर्पियो और 44 अन्य चार पहिया वाहन हैं. सभी की विंड स्क्रीन और शीशों पर ऐसी ब्लैक फिल्म लगाई गई थी जो कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है. पुलिस ने मौके पर ही इन वाहनों को सीज कर दिया.

41 दो पहिया वाहन भी सीज

चार पहिया वाहनों के साथ ही पुलिस ने दो पहिया वाहन मालिकों को भी नहीं छोड़ा. अभियान में 41 दो पहिया वाहन जब्त किए गए हैं. इनमें से 26 पावर बाइक हैं, जिनमें तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए थे.

इसके अलावा 15 ऐसी बाइक पकड़ी गईं जिनमें अवैध तरीके से साइलेंसर बदले गए थे. पुलिस के अनुसार, इन बाइक्स से निकलने वाली तेज आवाज से लोगों और खासकर अस्पताल व रिहायशी इलाकों में काफी परेशानी होती है.

यह पूरी कार्रवाई जयपुर कमिश्नरेट के साउथ जोन में की गई. अभियान का नेतृत्व DCP साउथ राजर्षि राज ने किया. अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान इसी उद्देश्य से चलाया गया है कि शहर में नियमों का पालन हो और लोग मनमर्जी से गाड़ियों में अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं.

पुलिस ने गाड़ी मालिकों से अपील की है कि विंडो पर ब्लैक फिल्म न लगाएं और न ही बाइक्स में ऐसे साइलेंसर लगाएं जो तेज आवाज करते हों. ऐसा करने पर एमवी एक्ट के तहत भारी चालान और वाहन जब्ती दोनों ही हो सकते हैं.

अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही अभियान जारी रहेंगे ताकि सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक शांति सुनिश्चित की जा सके.