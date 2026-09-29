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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: सैलरी के विवाद में युवक को लाठी डंडों से पीटा, मौके पर मौत

जयपुर: सैलरी के विवाद में युवक को लाठी डंडों से पीटा, मौके पर मौत

रोहित एक प्रॉपर्टी कारोबारी के यहां ड्राइवर का काम करता था. उसके भाई का आरोप है कि सैलरी के बकाया रुपयों को लेकर रोहित का सुरेंद्र नाम के युवक से विवाद चल रहा था.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Sep 2026 02:58 PM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर में कानोता पुलिया के पास सैलरी के बकाया रुपयों को लेकर हुए विवाद में 26 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद तीन लोगों ने पहले युवक और उसके दोस्त के साथ मारपीट की.  उन पर लाठी डंडे बरसाए इसके बाद युवक को कार से टक्कर मार दी. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर घायल हो गया. घटना के बाद आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए.

मृतक की पहचान रोहित सैनी (26) के रूप में हुई है. रोहित एक प्रॉपर्टी कारोबारी के यहां ड्राइवर का काम करता था. उसके भाई का आरोप है कि सैलरी के बकाया रुपयों को लेकर रोहित का सुरेंद्र नाम के युवक से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के बाद उसे फोन करके कानोता पुलिया के पास बुलाया गया था.

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पुलिस के मुताबिक रात करीब 2:45 बजे रोहित अपने दोस्त सुनील के साथ बाइक से कानोता पुलिया के पास पहुंचा था. वहां सुरेंद्र, दीपा और राजेश पहले से मौजूद थे. आरोप है कि तीनों ने रोहित और सुनील के साथ मारपीट शुरू कर दी.

सिर पर डंडे से किए वार

परिजनों का आरोप है कि इस दौरान रोहित के सिर पर डंडे से वार किया गया. इसके बाद आरोपियों ने कार से उसे टक्कर मार दिया. कार की चपेट में आने से रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील गंभीर घायल हो गया.

ट्रक से टकराई आरोपियों की कार

घटना के बाद आरोपी मौके से कार लेकर भागने लगे. इसी दौरान उनकी कार आगे खड़े एक ट्रक से टकरा गई. आरोपी कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. सूचना मिलने पर कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया.

परिजनों का थाने में हंगामा

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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