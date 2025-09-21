हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: नवरात्रि पंडालों में गैर हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री? VHP बोली- 'दूसरे धर्म के लोग अगर...'

राजस्थान: नवरात्रि पंडालों में गैर हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री? VHP बोली- 'दूसरे धर्म के लोग अगर...'

Jaipur News: विश्व हिन्दू परिषद ने नवरात्रि में गैर-हिंदुओं के प्रवेश और मांस-मछली की दुकानों पर प्रतिबंध के विवाद पर कहा कि वे धर्म के आधार पर प्रवेश रोकने का समर्थन नहीं करते.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Sep 2025 11:13 PM (IST)

नवरात्र के मौके पर दुर्गा पूजा पंडालों के साथ ही गरबा व डांडिया के कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन किए जाने और मांस मछली की दुकानों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए जाने की मांग के विवाद से जुड़े मामले में विश्व हिंदू परिषद ने सधी हुई प्रतिक्रिया जताई है. जयपुर में VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष परीक का कहना है कि धर्म के आधार पर किसी की भी एंट्री कहीं रोकी नहीं जा रही है और ना ही उनका संगठन इस तरह की मांग का समर्थन करता है.

अमितोष परीक के मुताबिक यह जरूर है कि कोई भी अपनी पहचान छिपा कर पंडालों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल न हो. गलत इरादों से नवरात्रि से जुड़े आयोजनों के बीच कतई न जाए. किसी भी जगह अगर कोई पहचान पत्र दिखाने को कहता है तो उसे दिखाए. बेहतर होगा कि अपने परिवार के साथ ही इन कार्यक्रमों में शामिल हो.

उन्होंने कहा कि अगर कोई नेक नीयती के साथ अपने परिवार को लेकर इन आयोजनों में शामिल होता है और उसमें सहभागिता निभाने में दिलचस्पी दिखाता है तो उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग अगर अपनी पहचान छिपा कर वहां बहन बेटियों पर गलत निगाह डालने के लिए जाएंगे तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

'ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए हिंदुओं की आस्था से जुड़े कार्यक्रम में'

प्रवक्ता अमितोष परीक का कहना है कि हालांकि जो लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं, उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है और वह धार्मिक आधार पर हमारे धर्म के बारे में गलत सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को हिंदुओं की आस्था से जुड़े कार्यक्रम में शामिल ही नहीं होना चाहिए. अविश्वास और एतराज के साथ ऐसे आयोजनों में जाना विवाद का सबब हो सकता है.

स्थानीय निकायों के आदेश का करना चाहिए सम्मान

VHP प्रवक्ता अमितोष परीक ने मांस मछली की दुकानों को नवरात्र में पूरी तरह बंद किए जाने की मांग पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि अलग-अलग जगह पर स्थानीय निकायों के जो भी आदेश जारी हो, सबको उसका सम्मान करना चाहिए. हालांकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाईकोर्ट ने इस बारे में कहा है कि अगर 9 दिनों तक मांस मछली की दुकान बंद किए जाने को कहा जाता है तो इससे किसी के मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं होता है.

'सभी को पहल करना चाहिए पहल'

उनके मुताबिक मांस मछली से अगर नवरात्र के दिनों में बहुत संख्यक लोगों को दिक्कत होती है तो दुकानों को अपनी इच्छा से ही बंद कर देना चाहिए. इस बारे में कतई विवाद नहीं पैदा करना चाहिए और ना ही इसे धार्मिक प्रतिष्ठा का सवाल बनाना चाहिए. देश में बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का भी सम्मान हो इस बारे में सभी को पहल करना चाहिए.

उनका कहना है कि विश्व हिंदू परिषद इस बारे में दुकानों को पूरी तरह बंद रखे जाने या खोले जाने के मामले में सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहना चाहता. VHP का मानना है कि स्थानीय प्रशासन जो भी तय करें, हर कोई उसका सम्मान करे. बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, इसके लिए हर कोई अपना सहयोग दे तो बेहतर होगा.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2025 11:13 PM (IST)
Tags :
Navratri RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
टेलीविजन
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
टेलीविजन
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
राजस्थान
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
ट्रेंडिंग
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
हेल्थ
Prostate Cancer Early Signs: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget