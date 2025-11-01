जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज एक नामी स्कूल में पांचवी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरने से छठी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई. छात्रा की मौत के बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल की धुलाई करा दी.

घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल समेत सभी जिम्मेदार लोग गायब हो गए. पुलिस- प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रिंसिपल समेत जिम्मेदार लोगों को घटना की वजह जानने को लेकर घंटों ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला.

मौत पर सस्पेंस

अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि छात्रा की मौत एक हादसा है या उसने खुद छलांग लगाई है या फिर उसे ऊपर से धक्का दिया गया है. बारह साल की छात्रा की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है. चर्चा इस बात की है कि मौत का शिकार हुई छात्रा को किसी टीचर ने बुरी तरह डांट दिया था, इससे दुखी होकर उसने पांचवी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी.

सीसीटीवी फुटेज से होगा खुलासा

हालांकि इस आरोप पर आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं बोला है. बच्ची छठी क्लास में पढ़ती थी. उसका नाम अमायरा था और उसकी उम्र करीब 12 साल थी. पुलिस को अब जगह-जगह लगे हुए सीसीटीवी फुटेज का ही आसरा है. सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर सच्चाई सामने आ सकती है.

जयपुर शहर का नामी कान्वेंट स्कूल नीरजा मोदी स्कूल पॉश इलाके मानसरोवर में सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित होता है. घटना शनिवार (1 नवंबर) दोपहर डेढ़ से दो बजे के बीच की है. छठी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अमायरा के नीचे गिरने की आवाज आई तो स्टाफ दौड़ा. सर सीढ़ियों से टकराने की वजह से छात्रा पूरी तरह लहूलुहान थी. स्कूल का स्टाफ उसे पड़ोस के अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

क्यों नहीं गई किसी की नजर?

छात्रा अमायरा पांचवी मंजिल से नीचे गिरी है, वहां ढाई फीट की बाउंड्री वॉल है. ऊपर तकरीबन एक फीट की लोहे की रेलिंग लगी हुई है. ऐसे में आसानी से गिरना संभव नहीं है. फिर भी यह सवाल जरूर है कि आखिरकार अगर छात्रा खुद बाउंड्री वॉल और रेलिंग पर चढ़ी तो स्कूल के किसी स्टाफ की नजर क्यों नहीं गई. सीसीटीवी कैमरों से किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही थी. उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई. हादसे के बाद घटनास्थल की धुलाई क्यों कराई गई.

जिम्मेदार लोग गायब क्यों?

सवाल यह भी है कि घटना के बाद स्कूल की प्रिंसिपल और दूसरे जिम्मेदार लोग गायब क्यों हो गए. पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कोई सहयोग क्यों नहीं किया. पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें ढूंढते क्यों रहे. उन्होंने जांच में सहयोग क्यों नहीं किया.

सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे सवाल

बहरहाल इस घटना ने बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े किए हैं. यह स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस तो वसूलते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर अक्सर लापरवाह नजर आते हैं. सवाल यह भी है कि नीरजा मोदी स्कूल में जान गंवाने वाली छात्रा अमायरा की मौत का जिम्मेदार कौन है और उसकी असली वजह क्या है.

स्कूल की भूमिका पर शिक्षा मंत्री नाराज

इस घटना को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दुख और नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा है की घटना की जांच जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट में किसी की लापरवाही पाई जाती है या कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने घटना को लेकर स्कूल की भूमिका पर भी अपनी नाराजगी जताई है. लेकिन सवाल यह है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी कई घंटे तक प्रिंसिपल मैनेजर व दूसरे जिम्मेदार लोगों को तलाश करने के बाद मायूस होकर वापस लौट गए, उनसे निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है.