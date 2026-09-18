गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: सिर्फ 6 कमरे में चल रहा 3500 छात्रों वाला सरकारी कॉलेज, नाराज स्टूडेंट्स ने जड़ा ताला

जयपुर: सिर्फ 6 कमरे में चल रहा 3500 छात्रों वाला सरकारी कॉलेज, नाराज स्टूडेंट्स ने जड़ा ताला

छात्रों का कहना है कि पुराने भवन में पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. कॉलेज में करीब 3640 छात्रों की स्वीकृत संख्या है, जबकि पढ़ाई के लिए महज 6 कमरे उपलब्ध हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 18 Sep 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर में गांधी नगर सर्किल स्थित राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को अपनी तमाम मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया है. बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज परिसर में धरने पर बैठ गए. इस दौरान छात्रों ने कुछ देर के लिए कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया. गेट पर ताला लगने से कॉलेज का स्टाफ अंदर ही फंस गया. वहीं छात्रों ने प्रिंसिपल को बाहर घेर लिया और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की.

छात्रों का मुख्य मुद्दा कॉलेज के नए भवन में शिफ्टिंग को लेकर है. छात्रों के मुताबिक राजकीय महाविद्यालय जयपुर के नए भवन का निर्माण इसी प्रोजेक्ट में शामिल था. इसके लिए RSRDC की ओर से टेंडर जारी किया गया था. साल 2022 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2024 तक प्रोजेक्ट पूरा हो गया. इसमें राजकीय महाविद्यालय का नया भवन भी तैयार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज को अब तक नए भवन में शिफ्ट नहीं किया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
राजस्थान
राजस्थान: बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 305 में 32 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन
राजस्थान: बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 305 में 32 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन
राजस्थान
मूसलाधार बारिश से बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर फिर लगा जाम, लोग परेशान
मूसलाधार बारिश से बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर फिर लगा जाम, लोग परेशान
राजस्थान
निकाय चुनाव: भरतपुर में BJP ने मारी बाजी, अनुराधा सिंह निर्विरोध बनेंगी मेयर
निकाय चुनाव: भरतपुर में BJP ने मारी बाजी, अनुराधा सिंह निर्विरोध बनेंगी मेयर

पुराने भवन में नहीं है पर्याप्त जगह- छात्र

छात्रों का कहना है कि पुराने भवन में पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. कॉलेज में करीब 3640 छात्रों की स्वीकृत संख्या है, जबकि पढ़ाई के लिए महज 6 कमरे उपलब्ध हैं. छात्रों के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए इतनी कम जगह होने से कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं. उनका कहना है कि इसका सीधा असर पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ रहा है.

छात्रों की मांगें सुनीं गईं- प्रिंसिपल

कॉलेज प्रिंसिपल रविकांत शर्मा ने बताया कि दो दिन पहले भी छात्रों से बातचीत की गई थी और उनकी मांगें सुनी गई थीं. छात्रों की बातचीत एडिशनल कमिश्नर से भी कराई गई थी. एडिशनल कमिश्नर दो दिन पहले कॉलेज पहुंचे थे और छात्रों को समाधान का आश्वासन दिया गया था.

हालांकि मांगों का समाधान नहीं होने पर छात्रों ने आज फिर धरना शुरू कर दिया. छात्रों ने सरकार और संबंधित विभाग से कॉलेज को तत्काल नए भवन में शिफ्ट करने और पूरे भवन का महाविद्यालय को हस्तांतरण करने की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने पर छात्रों ने कक्षाओं के लगातार बहिष्कार और आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है.

ये भी पढ़ें: 'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 18 Sep 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
राजस्थान
राजस्थान: बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 305 में 32 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन
राजस्थान: बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 305 में 32 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन
राजस्थान
मूसलाधार बारिश से बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर फिर लगा जाम, लोग परेशान
मूसलाधार बारिश से बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर फिर लगा जाम, लोग परेशान
राजस्थान
निकाय चुनाव: भरतपुर में BJP ने मारी बाजी, अनुराधा सिंह निर्विरोध बनेंगी मेयर
निकाय चुनाव: भरतपुर में BJP ने मारी बाजी, अनुराधा सिंह निर्विरोध बनेंगी मेयर
Advertisement

वीडियोज

मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
TMC की अंदरूनी लड़ाई का केंद्र सेक्या कनेक्शन?
Tum Dena Sath Mera: Aprajita सादा, Aradhya में घमंड: पगफेरे की रस्म में मायके में महाड्रामा!
Bollywood News: सलमान खान आशीष शेलार के घर पहुंचे बप्पा के दर्शन को, पैपराजी-फैंस के आगे जोड़े हाथ (18.09.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘सहयोगियों को खत्म करती है कांग्रेस, राहुल पढ़े इतिहास’, रिजिजू का हमला
‘सहयोगियों को खत्म करती है कांग्रेस, राहुल पढ़े इतिहास’, रिजिजू का हमला
राजस्थान
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
'नॉर्थ कोरिया जैसे हो रहे देश के हालात', BJP पर भड़के पूर्व CM अशोक गहलोत
बॉलीवुड
'कर लो ना थोड़ा...', राधिका आप्टे से इनरवियर में हुई थी एक्शन सीन की डिमांड
'कर लो ना थोड़ा...', राधिका आप्टे से इनरवियर में हुई थी एक्शन सीन की डिमांड
क्रिकेट
Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो
Watch: अफगानिस्तान फैंस ने जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल, खुश कर देगा स्टेडियम का यह वीडियो
इंडिया
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नंदीग्राम: कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर ममता ने उठाए सवाल, कहा - 'यह BJP का...'
नौकरी
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
MP पुलिस में 655 पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका 
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ से पहले बढ़े वजन पर भद्दे ताने झेल चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस
कैटरीना कैफ से पहले बढ़े वजन पर भद्दे ताने झेल चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस
इंडिया
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
नाबालिग के यौन शोषण-हत्या मामले में भड़के राहुल गांधी, अमित शाह से पूछे सवाल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget