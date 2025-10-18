हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: दीवाली से पहले SOG की बड़ी कार्रवाई, 43 लाख नकली नोट के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: दीवाली से पहले SOG की बड़ी कार्रवाई, 43 लाख नकली नोट के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: आरोपी 43 लाख के नकली नोट दिवाली से पहले मार्केट में खपाने की तैयारी कर रहे थे. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Oct 2025 03:18 PM (IST)
दीपावली के त्योहार से पहले मार्केट में नकली नोटों को खपाने वाली गैंग का एसओजी ने पर्दाफाश किया है. यह गैंग राजधानी जयपुर में 43 लाख रुपए के नकली नोटों को खपाने की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही एसओजी ने कार्रवाई करते हुए एक फ्लैट में रुके हुए दो युवकों को हिरासत में लिया है. वहीं उनके पास से नकली नोट बरामद किए हैं.

यह सभी नोट ₹500 के थे. फिलहाल नारायण विहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसओजी और पुलिस की टीम ने 43 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ दो बदमाशों को हिरासत में लिया है .

कई दिनों से पीछा कर रही थी एसओजी

बताया जा रहा है कि एसओजी की टीम पिछले 10-15 दिनों से इस गैंग के पीछे लगी हुई थी. कल दोपहर को एसओजी को सूचना मिली. जिसके बाद एसओजी ने एक फ्लैट में कार्रवाई करते हुए 43 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए.

एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि त्योहार के समय इस तरह की गैंग सक्रिय रहती है जो कि नकली नोटों को बाजार में खपाती है एसओजी की टीम इस तरह की गैंग पर नजर बनाए हुए थी. टीम को सूचना मिली कि नकली नोटों की खेप जयपुर पहुंच चुकी है.

 इसके बाद टीम ने बदमाशों की लोकेशन के आधार पर उनके फ्लैट पर दबिश दी. जहां पर 43 लाख रुपए में 26 लाख के नोटों की गाड़ी और वहीं 18 लाख रुपए की नोटों की शीट मौके से बरामद की. इस सीट की कटिंग नहीं हुई थी. संभावना जताई जा रही है कि यह नोटों की शीट बाहरी राज्यों से जयपुर लाई गई है. यह गैंग इन नोटों को जयपुर में अलग-अलग जगह बांटने वाली थी. 

घटना में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

वहीं इस मामले में हैरान कर देने वाली बात सामने आई इन नकली नोटों पर पहली बार वाटर मार्क और सिक्योरिटी फीचर उबरा हुआ दिखाई दिया जिससे असली और नकली नोट का अंतर करना आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल है. इस तकनीक से बनाए गए नकली नोट की किसी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगे. अब पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

यह गैंग यह गैंग 1 लाख के असली नोट के बदले 4 लाख रुपए के नकली नोट देती थी. बताया जा रहा है कि बीकानेर का एक बदमाश इन नोटों की डील करने वाला था पुलिस अब हिरासत में लिए गए दो बदमाशों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 18 Oct 2025 03:18 PM (IST)
