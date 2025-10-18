जयपुर: दीवाली से पहले SOG की बड़ी कार्रवाई, 43 लाख नकली नोट के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

दीपावली के त्योहार से पहले मार्केट में नकली नोटों को खपाने वाली गैंग का एसओजी ने पर्दाफाश किया है. यह गैंग राजधानी जयपुर में 43 लाख रुपए के नकली नोटों को खपाने की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही एसओजी ने कार्रवाई करते हुए एक फ्लैट में रुके हुए दो युवकों को हिरासत में लिया है. वहीं उनके पास से नकली नोट बरामद किए हैं.

यह सभी नोट ₹500 के थे. फिलहाल नारायण विहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसओजी और पुलिस की टीम ने 43 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ दो बदमाशों को हिरासत में लिया है .

कई दिनों से पीछा कर रही थी एसओजी

बताया जा रहा है कि एसओजी की टीम पिछले 10-15 दिनों से इस गैंग के पीछे लगी हुई थी. कल दोपहर को एसओजी को सूचना मिली. जिसके बाद एसओजी ने एक फ्लैट में कार्रवाई करते हुए 43 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए.

एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि त्योहार के समय इस तरह की गैंग सक्रिय रहती है जो कि नकली नोटों को बाजार में खपाती है एसओजी की टीम इस तरह की गैंग पर नजर बनाए हुए थी. टीम को सूचना मिली कि नकली नोटों की खेप जयपुर पहुंच चुकी है.

इसके बाद टीम ने बदमाशों की लोकेशन के आधार पर उनके फ्लैट पर दबिश दी. जहां पर 43 लाख रुपए में 26 लाख के नोटों की गाड़ी और वहीं 18 लाख रुपए की नोटों की शीट मौके से बरामद की. इस सीट की कटिंग नहीं हुई थी. संभावना जताई जा रही है कि यह नोटों की शीट बाहरी राज्यों से जयपुर लाई गई है. यह गैंग इन नोटों को जयपुर में अलग-अलग जगह बांटने वाली थी.

घटना में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

वहीं इस मामले में हैरान कर देने वाली बात सामने आई इन नकली नोटों पर पहली बार वाटर मार्क और सिक्योरिटी फीचर उबरा हुआ दिखाई दिया जिससे असली और नकली नोट का अंतर करना आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल है. इस तकनीक से बनाए गए नकली नोट की किसी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगे. अब पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

यह गैंग यह गैंग 1 लाख के असली नोट के बदले 4 लाख रुपए के नकली नोट देती थी. बताया जा रहा है कि बीकानेर का एक बदमाश इन नोटों की डील करने वाला था पुलिस अब हिरासत में लिए गए दो बदमाशों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.