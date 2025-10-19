Jaipur Diwali: दिवाली से पहले गरीबों के चेहरे पर मुस्कान, झुग्गी बस्तियों में बांटे जा रहे उपहार
Jaipur Diwali 2025 Good News: जयपुर की झुग्गी बस्तियों में गरीबों को दीपावली के उपहार बांटे गए हैं. ताकि त्योहार की खुशियां हर चेहरे पर नजर आए.
जयपुर में रोशनी के त्योहार दीपावली के मौके पर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों की झोपड़ियां सूनी और अंधेरे में न रह जाएं, इसके लिए पिंक सिटी जयपुर में तमाम लोग और संस्थाएं आगे आ रही हैं और खुलकर लोगों को उपहार दे रही हैं. इसी कड़ी में नमस्ते भारत फाउंडेशन ट्रस्ट ने जयपुर शहर के विद्याधर नगर और जवाहर नगर इलाके की कच्ची बस्ती में पहुंचकर वहां के लोगों को दीपावली के पूजा की सामग्रियों के साथ ही कपड़े और मिठाइयां बांटी.
अस्सी सौ से ज्यादा परिवारों को दीपावली के उपहार
संस्था के पदाधिकारियों ने इन दोनों बस्तियों में आठ सौ से ज्यादा परिवारों को दीपावली के उपहार दिए. अध्यक्ष चिरंजी लाल सैनी और महिला विंग की प्रमुख राजकुमारी ब्रह्म भट्ट के मुताबिक दीपावली के त्यौहार का असली आनंद तभी है, जब हर घर दीपों की रोशनी से जगमग हो और पैसों के अभाव में कोई भी इस खास मौके पर भूख व परेशान ना रहे.
तीन दिनों तक जारी रहेगा उपहार वितरण
नमस्ते भारत फाउंडेशन ट्रस्ट अगले तीन दिनों तक इसी तरह रोजाना अलग-अलग झुग्गी बस्तियों में जाकर वहां रोजाना तकरीबन पांच सौ लोगों को दीपावली के उपहार बांटेगी. संस्था के अध्यक्ष चिरंजी लाल सैनी का कहना है कि त्यौहार की असली खुशी तभी देखने को मिलती है, जब बेसहारा गरीब और परेशान लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्हें पर्व के मौके पर परेशानियों व दुखों का सामना न करना पड़े.
सर्दियों के लिए भी है खास योजना
महिला विंग की प्रमुख राजकुमारी ब्रह्म भट्ट और मीडिया प्रभारी मनोज शर्मा के मुताबिक संस्था ने अगले महीने की झुग्गी बस्तियों में आकर ढाई हजार गरीबों और दूसरे जरूरतमंदों को मुफ्त में कंबल देने का फैसला किया है, ताकि ठंड के मौसम में वह सर्दी में ठिठुरने ना पाए.
अन्य संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी
यूनिवर्सिटी जयपुर में तमाम दूसरी संस्थाएं भी इसी तरह से गरीबों और वंचितों के बीच जाकर उन्हें पूजा की सामग्री व दीपावली के उपहार दे रही हैं. यहां तमाम जनप्रतिनिधियों और अफसरो की तरफ से भी इसी तरह से लोगों को दीपावली के उपहार दिए जा रहे हैं. सभी की कोशिश यही है कि खुशियों के त्यौहार के मौके पर किसी की भी दीपावली फीकी नहीं रह पाए.
