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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: चौथे दिन भी जारी रही नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल, राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, मरीज परेशान

Jaipur News: चौथे दिन भी जारी रही नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल, राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, मरीज परेशान

Jaipur Nursing Staff Strike: नर्सिंगकर्मियों की प्रमुख मांग है कि मृतक दीपक के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आवास दिया जाए.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: ज़हीन तकवी |  Updated at : 15 Jun 2026 09:37 PM (IST)
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जयपुर में संविदा नर्सिंग स्टाफ दीपक को नौकरी से हटाए जाने के बाद जहर खाकर खुदकुशी करने की घटना को लेकर प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मियों में अब भी जबरदस्त गुस्सा है. इसी के विरोध में सरकारी अस्पतालों में चल रही नर्सिंगकर्मियों की हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही. हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है.

दरअसल, जयपुर में बड़ी संख्या में नर्सिंगकर्मी आज भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे हैं. प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं. इससे पहले सुबह नर्सिंग स्टाफ ने महिला अस्पताल के बाहर भी प्रदर्शन किया.

'दीपक के परिवार को दिए जाएं एक करोड़ रुपये'

नर्सिंगकर्मियों की प्रमुख मांग है कि मृतक दीपक के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आवास दिया जाए. साथ ही प्रदेशभर में संविदा पर कार्यरत करीब 7 हजार नर्सिंग स्टाफ को नियमित किया जाए और सेवा से हटाए गए कर्मियों को तुरंत बहाल किया जाए.

ये भी पढ़ें: जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कटी लोगों की जेब, मोबाइल फोन और पर्स चोरी

'मजदूर से भी कम पैसों में कर रहे काम'

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे पूरे महीने काम लेने के बाद केवल सात हजार रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते हैं. उनका कहना है कि इतने कम भुगतान पर मजदूर भी काम नहीं करते, लेकिन वे इस उम्मीद में सेवा दे रहे थे कि भविष्य में उनकी नौकरी नियमित होगी.

 

'सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया'

संविदा नर्सिंग एसोसिएशन के प्रवक्ता भगवान सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया कि आंदोलन के चार दिन बाद भी सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को पूरे राजस्थान में और उग्र किया जाएगा.

मरीजों को हो रही परेशानी

राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला नर्सिंग कर्मी भी शामिल हैं. हड़ताल के चलते अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: 'अभिजीत दीपके जिहादी है, मैं राष्ट्रवादी हूं...', बोला थप्पड़ मारने वाला शख्स

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 15 Jun 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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