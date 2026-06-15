जयपुर में संविदा नर्सिंग स्टाफ दीपक को नौकरी से हटाए जाने के बाद जहर खाकर खुदकुशी करने की घटना को लेकर प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मियों में अब भी जबरदस्त गुस्सा है. इसी के विरोध में सरकारी अस्पतालों में चल रही नर्सिंगकर्मियों की हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही. हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है.

दरअसल, जयपुर में बड़ी संख्या में नर्सिंगकर्मी आज भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे हैं. प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं. इससे पहले सुबह नर्सिंग स्टाफ ने महिला अस्पताल के बाहर भी प्रदर्शन किया.

'दीपक के परिवार को दिए जाएं एक करोड़ रुपये'

नर्सिंगकर्मियों की प्रमुख मांग है कि मृतक दीपक के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आवास दिया जाए. साथ ही प्रदेशभर में संविदा पर कार्यरत करीब 7 हजार नर्सिंग स्टाफ को नियमित किया जाए और सेवा से हटाए गए कर्मियों को तुरंत बहाल किया जाए.

ये भी पढ़ें: जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कटी लोगों की जेब, मोबाइल फोन और पर्स चोरी

'मजदूर से भी कम पैसों में कर रहे काम'

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे पूरे महीने काम लेने के बाद केवल सात हजार रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते हैं. उनका कहना है कि इतने कम भुगतान पर मजदूर भी काम नहीं करते, लेकिन वे इस उम्मीद में सेवा दे रहे थे कि भविष्य में उनकी नौकरी नियमित होगी.

'सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया'

संविदा नर्सिंग एसोसिएशन के प्रवक्ता भगवान सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया कि आंदोलन के चार दिन बाद भी सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को पूरे राजस्थान में और उग्र किया जाएगा.

मरीजों को हो रही परेशानी

राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला नर्सिंग कर्मी भी शामिल हैं. हड़ताल के चलते अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: 'अभिजीत दीपके जिहादी है, मैं राष्ट्रवादी हूं...', बोला थप्पड़ मारने वाला शख्स