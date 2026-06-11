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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: इलाज नहीं, ठगी का नेटवर्क चला रहे थे डॉक्टर, डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़

Jaipur News: इलाज नहीं, ठगी का नेटवर्क चला रहे थे डॉक्टर, डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़

Jaipur News In Hindi: जयपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरोह के सदस्य एमबीबीएस डॉक्टर हैं, 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 11 Jun 2026 05:15 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके सदस्य पढ़े-लिखे डॉक्टर हैं. विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेडिकल पेशे में जाने के बजाय इन युवकों ने साइबर अपराध का रास्ता चुन लिया. श्याम नगर थाना पुलिस ने इस मामले में गिरोह के दो अहम सदस्यों गणेश चौधरी और दुष्यंत जांगिड़ को गिरफ्तार किया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी गणेश चौधरी और गिरोह का फरार मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी.

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पढ़ाई के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और बाद में वे साइबर अपराध के नेटवर्क से जुड़ गए. आरोप है कि दोनों ने मिलकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर करोड़ों रुपये ठगने का संगठित नेटवर्क तैयार कर लिया.

75 वर्षीय महिला डॉक्टर से 24 लाख की ठगी

गिरोह की सबसे चर्चित वारदात जयपुर की 75 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ हुई. ठगों ने खुद को ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर महिला को लगातार 4 दिनों तक वीडियो कॉल और फोन पर डराया.

उन्हें बताया गया कि उनका बैंक खाता आतंकवादी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है. गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर आरोपियों ने महिला से 24 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए.

बेंगलुरु में भी किया बड़ा साइबर फ्रॉड

पुलिस के अनुसार जयपुर की वारदात के तुरंत बाद इसी गिरोह ने बेंगलुरु में भी 40 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी को अंजाम दिया. जांच में पता चला कि आरोपी विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे. इन खातों में ठगी की रकम जमा कराई जाती थी और बाद में यूएसडीटी जैसी डिजिटल करेंसी खरीदकर पैसों का ट्रैक छिपाने की कोशिश की जाती थी.

पुलिस का कहना है कि फरार मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक फर्जी दस्तावेजों और बदली हुई पहचान के जरिए बैंक खाते खुलवाता था. वह लगातार अपने ठिकाने और पहचान बदलता रहता था, ताकि पुलिस की पकड़ से दूर रह सके. फिलहाल उसकी तलाश जारी है.

भारी मात्रा में सामान बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 एटीएम कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, 8 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 2 रबर स्टाम्प और 1.27 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. साइबर पोर्टल पर इस गिरोह और उसके नेटवर्क के खिलाफ देशभर से 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं.

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पुलिस ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति फोन या वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर पैसे मांगता है या गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और इसकी जानकारी पुलिस को दें.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Jun 2026 05:15 AM (IST)
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Cyber Fraud RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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