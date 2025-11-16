जयपुर में तेंदुए की दहशत, रिहायशी इलाके में घुसकर महिला पर किया अटैक
Jaipur News: जयपुर के गुर्जर घाटी में एक तेंदुआ भटककर घर में घुस गया, जिससे दहशत फैल गई। लोगों ने तेंदुए पर डंडों से हमला किया. वन विभाग ने तेंदुए को सुरक्षित जंगल में वापस भेजा.
जयपुर के गुर्जर घाटी इलाके के लोगों में तेंदुए की दहशत है. नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की तलहटी में स्थित गुर्जर घाटी इलाके में शुक्रवार देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब जंगल से भटककर एक लेपर्ड (तेंदुआ) अचानक एक रिहायशी घर में घुस आया. इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई.
इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग घबराहट में लेपर्ड पर डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दृश्य ने वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
वन विभाग ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. रेंजर रघुवेंद्र राठौड़ ने बताया कि जब टीम ने घर में प्रवेश किया, तो लेपर्ड डरा-सहमा एक कोने में बैठा हुआ दिखाई दिया. टीम ने पहले भीड़ को सुरक्षित रूप से हटाया और स्थिति को संभाला. कुछ देर की निगरानी के बाद लेपर्ड खुद ही उस घर से निकलकर वापस जंगल की ओर लौट गया.
अधिकारियों ने बताया कि जिस घर में लेपर्ड घुसा था, वह जंगल की सीमा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित है, जिस कारण जानवर का भटककर आना संभव हुआ.
लेपर्ड के हमले से महिला घायल
इस घटनाक्रम के दौरान लेपर्ड के हमले से एक महिला घायल हो गई. घबराहट के बीच लेपर्ड ने महिला पर हमला कर दिया था. घायल महिला को तुरंत जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनका उपचार किया. उपचार के बाद महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
वन्यजीव प्रेमियों ने की निंदा
लेपर्ड को डंडों से मारने का वीडियो सामने आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई जंगली जानवर रिहायशी इलाके में घुस आए, तो उस पर हमला करने के बजाय तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दें, ताकि जानवर को सुरक्षित बचाया जा सके.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL