जयपुर में हड़ताल पर गए वकील, अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने के बाद सड़कों पर उतरे

राजधानी जयपुर में गुरुवार (6 नवंबर) को वकीलों ने जमकर हंगामा किया. एक अधिवक्ता को पुलिस द्वारा कई दिनों से हिरासत में रखे जाने के विरोध में वकील सड़कों पर उतर गए. जिला अदालत के बाहर वकीलों प्रदर्शन और नारेबाजी की.

वकीलों की मांग है कि हिरासत में लिए गए उनके साथी को बिना शर्त छोड़ा जाए. साथ ही ये वकील पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं. वकीलों का आरोप है कि आदर्श नगर थाने की पुलिस ने एक अधिवक्ता को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन दिनों से थाने में रोक कर रखा हुआ है. उनका आरोप है कि थाने में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है.

हड़ताल पर गए वकील

इसी विरोध में सड़कों पर उतरे वकील कामकाज भी नहीं कर रहे हैं और दोपहर बाद से हड़ताल पर चले गए हैं. अदालतों में कामकाज नहीं हो रहा है.

'मांगे नहीं मानने तक जारी रहेगा आंदोलन'

प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि जब तक उनके साथी को रिहा नहीं किया जाता और अवैध तरीके से थाने में रखने के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वह आंदोलन जारी रखेंगे.