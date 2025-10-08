आसमान छू रहे सोने-चांदी के भाव, त्योहार के सीजन में जयपुर के मशहूर जौहरी बाजार में सन्नाटा

पिंक सिटी जयपुर का जौहरी बाजार पूरे देश में मशहूर है. यहां की ज्वेलरी खरीदने के लिए अकेले जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कोने-कोने के साथ ही देश के कई हिस्सों से खरीददार आते हैं. त्यौहार और शादियों के सीजन से पहले यहां का जौहरी बाजार खरीददारों की भीड़ से गुलजार रहता था, लेकिन इस बार कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी की वजह से यहां कुछ जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है तो कई जगहों पर चहल- पहल बेहद कम है.

जयपुर में मंगलवार (8 अक्टूबर) को 22 कैरेट सोने की कीमत 1.16 लाख प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी 1.56 लाख रुपए प्रति किलो है. पिछले एक साल की बात की जाए तो जयपुर में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तकरीबन 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. कीमतें पहले ही तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ट्रंप की टैरिफ ने इसमें जबरदस्त उछाल पैदा कर दिया. गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में इजाफा होने से बाजार पर जबरदस्त असर पड़ा है. मार्केट में पैसा तो लगभग उतना ही आ रहा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की बिक्री की मात्रा घट गई है.

'बेहद कम हुई ग्राहकों की संख्या'

जयपुर के जौहरी बाजार के मित्तल ज्वेलर्स के संचालक आरसी मित्तल के मुताबिक कीमतों में जबरदस्त उछाल आने से बाजार आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई है. इसके अलावा पहले लोग पसंद के हिसाब से ज्वैलरी खरीदने थे, लेकिन अब जरूरत और बजट के हिसाब से इसे ले रहे हैं. त्योहार और शादियों के सीजन में भी लोग सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे हैं.

कीमतों से कारोबार हुआ प्रभावित

जयपुर ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि कीमतों में बढ़ोत्तरी होने से बाजार का उत्साह खत्म सा हो गया है. उनके मुताबिक लोग अब पहनने के साथ ही निवेश के हिसाब से भी गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग इन्हें लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. उनका कहना है कि कीमतों ने कारोबार को प्रभावित किया है.

मिडिल क्लास के लिए बढ़ी चिंता

गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी ने मध्यमवर्गीय परिवार को नई चिंता देती है. किसी को इस बात की फिक्र हो रही है की परिवार में पड़ने वाली शादी में ज्वेलरी के खर्च को कैसे मैनेज किया जाएगा तो किसी को इस बात की चिंता है कि इस बार करवा चौथ पर पति से गोल्डन सेट मिल पाएगा या नहीं. कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अब गोल्ड और सिल्वर खरीदने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है. इस बारे में इच्छाओं को मार दिया है.

'सिर्फ शगुन के लिए लेंगे गहने'

जयपुर शहर के राजा पार्क इलाके में अलग-अलग कारोबार से जुड़े हुए प्रणामी परिवार में आजकल चर्चा का एक बड़ा टॉपिक गोल्ड और सिल्वर की कीमतें ही हुआ करती हैं. राजा पार्क में रहने वाली रीतिका, अंजू और नीरू का कहना है कि इस बार त्योहार पर भी सिर्फ शगुन के लिए ही गहने लिए जाएंगे. परिवार के सुरेंद्र और राकेश प्रणामी का कहना है कि घर का बजट पहले ही गड़बड़ाया हुआ है और उस पर सोने चांदी की कीमतों ने बड़ा झटका देने का काम किया है.