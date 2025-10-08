हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानआसमान छू रहे सोने-चांदी के भाव, त्योहार के सीजन में जयपुर के मशहूर जौहरी बाजार में सन्नाटा

आसमान छू रहे सोने-चांदी के भाव, त्योहार के सीजन में जयपुर के मशहूर जौहरी बाजार में सन्नाटा

Jaipur News: जयपुर ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि कीमतों में बढ़ोत्तरी होने से बाजार का उत्साह खत्म सा हो गया है. उन्होंने बताया कि ग्राहकों की संख्या बेहद कम हो गई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Oct 2025 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

पिंक सिटी जयपुर का जौहरी बाजार पूरे देश में मशहूर है. यहां की ज्वेलरी खरीदने के लिए अकेले जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कोने-कोने के साथ ही देश के कई हिस्सों से खरीददार आते हैं. त्यौहार और शादियों के सीजन से पहले यहां का जौहरी बाजार खरीददारों की भीड़ से गुलजार रहता था, लेकिन इस बार कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी की वजह से यहां कुछ जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है तो कई जगहों पर चहल- पहल बेहद कम है. 

जयपुर में मंगलवार (8 अक्टूबर) को 22 कैरेट सोने की कीमत 1.16 लाख प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी 1.56 लाख रुपए प्रति किलो है. पिछले एक साल की बात की जाए तो जयपुर में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तकरीबन 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. कीमतें पहले ही तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ट्रंप की टैरिफ ने इसमें जबरदस्त उछाल पैदा कर दिया. गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में इजाफा होने से बाजार पर जबरदस्त असर पड़ा है. मार्केट में पैसा तो लगभग उतना ही आ रहा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की बिक्री की मात्रा घट गई है. 

'बेहद कम हुई ग्राहकों की संख्या'

जयपुर के जौहरी बाजार के मित्तल ज्वेलर्स के संचालक आरसी मित्तल के मुताबिक कीमतों में जबरदस्त उछाल आने से बाजार आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई है. इसके अलावा पहले लोग पसंद के हिसाब से ज्वैलरी खरीदने थे, लेकिन अब जरूरत और बजट के हिसाब से इसे ले रहे हैं. त्योहार और शादियों के सीजन में भी लोग सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे हैं. 

कीमतों से कारोबार हुआ प्रभावित

जयपुर ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि कीमतों में बढ़ोत्तरी होने से बाजार का उत्साह खत्म सा हो गया है. उनके मुताबिक लोग अब पहनने के साथ ही निवेश के हिसाब से भी गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग इन्हें लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. उनका कहना है कि कीमतों ने कारोबार को प्रभावित किया है. 

मिडिल क्लास के लिए बढ़ी चिंता

गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी ने मध्यमवर्गीय परिवार को नई चिंता देती है. किसी को इस बात की फिक्र हो रही है की परिवार में पड़ने वाली शादी में ज्वेलरी के खर्च को कैसे मैनेज किया जाएगा तो किसी को इस बात की चिंता है कि इस बार करवा चौथ पर पति से गोल्डन सेट मिल पाएगा या नहीं. कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अब गोल्ड और सिल्वर खरीदने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है. इस बारे में इच्छाओं को मार दिया है.

'सिर्फ शगुन के लिए लेंगे गहने'

जयपुर शहर के राजा पार्क इलाके में अलग-अलग कारोबार से जुड़े हुए प्रणामी परिवार में आजकल चर्चा का एक बड़ा टॉपिक गोल्ड और सिल्वर की कीमतें ही हुआ करती हैं. राजा पार्क में रहने वाली रीतिका, अंजू और नीरू का कहना है कि इस बार त्योहार पर भी सिर्फ शगुन के लिए ही गहने लिए जाएंगे. परिवार के सुरेंद्र और राकेश प्रणामी का कहना है कि घर का बजट पहले ही गड़बड़ाया हुआ है और उस पर सोने चांदी की कीमतों ने बड़ा झटका देने का काम किया है.

और पढ़ें
Published at : 08 Oct 2025 08:57 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA-INDIA में फंसा पेंच, कौन बनेगा CM? Bihar Seat Sharing
Bihar Politics: बिहार में CM कौन? Tejashwi Yadav के नाम पर घमासान! Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार में 'विकास' पर घमासान, 10,000 रुपये योजना पर सवाल!
Ferrari 12 Cilindri India drive review | Auto Live
Karwa Chauth Drama: TV सीरियल्स में करवा चौथ का महासंग्राम, क्या मिल पाएगा प्यार? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
जनरल नॉलेज
Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget