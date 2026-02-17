हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मनरेगा समेत कई मुद्दों पर जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका, कार्यकर्ताओं पर चलाया वाटर कैनन

Jaipur Congress Protest: पुलिस के रोकने पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने लगे. इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Feb 2026 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनरेगा समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई. इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन मशीन से पानी की बौछार कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में रोक दिया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में काफी देर तक धक्का मुक्की भी हुई. इसके बाद पुलिस के बल प्रयोग में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

कांग्रेस पार्टी का विधानसभा घेरने का यह कार्यक्रम पार्टी के खेल प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित किया गया. विधानसभा कूच करने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सभा भी की. इस सभा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने भी संबोधित किया.

कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ की तरफ से किया गया घेराव

इस मौके पर पार्टी के कई विधायक भी मौजूद थे. सैंकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान की अगुवाई में विधानसभा कूच करने के लिए आगे बढ़े. वहीं पुलिस ने भी विधानसभा से पहले ही डबल लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी.

कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की

पुलिस के रोकने पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने लगे. इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी झड़प हुई. 

विधानसभा वाली सड़क पर हंगामा

इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन मशीन के जरिए पानी की बौछार कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका. पानी की बौछार किए जाने पर कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही. विधानसभा से पहले की सड़क पर कुछ देर तक हंगामा मचा रहा.

Published at : 17 Feb 2026 08:29 PM (IST)
Jaipur News Rajasthan News CONGRESS
