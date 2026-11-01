जयपुर: जेल से छूटकर आया युवक गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रुका, सुबह बेड पर मिली लाश

राजधानी जयपुर में नशे की लत एक युवक की मौत की वजह बन गई. आमेर इलाके में दिल्ली रोड स्थित एक होटल के कमरे में युवती के साथ ठहरे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुक्रवार सुबह युवक का शव कमरे में बेड पर पड़ा मिला.उसकी नाक से खून निकल रहा था. प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि युवक की मौत नशे की ओवरडोज के कारण हुई है.

मृतक हाल ही में चोरी के एक मामले में जेल से छूटकर बाहर आया था. मौत का शिकार हुए युवक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. घटना आमेर-कुंडा स्थित एक होटल की है. मृतक की पहचान नांगल सुसावतान निवासी रवि मीणा (34) के रूप में हुई है. वह विराटनगर निवासी एक युवती के साथ होटल के कमरे में ठहरा हुआ था.

युवती सुबह उठी तो बेसुध मिला रवि

शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे युवती की नींद खुली तो रवि बेड पर बेसुध पड़ा था. उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी और नाक से खून निकल रहा था. इसके बाद युवती ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए आमेर सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. आमेर थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा के अनुसार रवि चोरी के मामले में जेल में बंद था और कुछ समय पहले ही रिहा होकर आया था.

युवक-युवती ने किया था नशा

पुलिस की शुरुआती जांच में होटल में कमरा लेने को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि युवती ने पहले एक अन्य युवक के साथ होटल में कमरा लिया था. वह युवक गुरुवार को होटल से चला गया था. इसके बाद रवि वहां पहुंचा और युवती के साथ कमरे में ठहरा. पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात रवि और युवती ने साथ बैठकर नशा किया था. इसके बाद युवती सो गई, जबकि रवि की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

नशे के ओवरडोज से मौत का शक

पुलिस को शुरुआती परिस्थितियों के आधार पर नशे की ओवरडोज से मौत होने का अंदेशा है. हालांकि युवक ने किस तरह का नशा किया था और उसकी मौत वास्तव में किस वजह से हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है. होटल में आने-जाने वाले लोगों की जानकारी और अन्य परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी.