जयपुर: आपने भी बाइक में करवा रखा ये काम तो हो जाएं सावधान! इन बाइक्स पर पुलिस का एक्शन

राजधानी जयपुर में टू व्हीलर्स गाड़ियों को मॉडिफाइड कर तैयार किए गए तेज आवाज वाले बड़े साइज के साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने वाहनों से जब्त किए गए अवैध साइलेंसर्स और प्रेशर हॉर्न को रोड रोलर से कुचलवा दिया है.

इसके लिए बाकायदा मानसरोवर इलाके में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. जब्त किए गए तेज आवाज करने वाले अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर्स और प्रेशर हॉर्न्स को सड़क किनारे रखवाया गया. इसके बाद इन पर रोड रोलर चलवाया गया और रोड रोलर चलवा कर इन्हें कुचलवा दिया गया. तकरीबन डेढ़ सौ की संख्या में साइलेंसर्स को रोड रोलर से कुचला गया.

डीसीपी की मौजूदगी में पुलिस का एक्शन

जयपुर पुलिस के डीसीपी साउथ राजर्षि के मुताबिक लोग बड़े साइज के साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाकर सड़कों पर दहशत फैलाते हैं. इससे लोगों को असुविधा होती है. ऐसे लोगों के खिलाफ सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

300 अवैध साइलेंसर्स और प्रेशर हॉर्न जब्त

उन्होंने बताया कि इस अभियान में अब तक तकरीबन 300 अवैध साइलेंसर्स और प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए हैं. इनमें से तकरीबन आधे पर आज रोड रोलर एक्शन हुआ है. जयपुर पुलिस के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में आगे भी जारी रहेगी

मॉडिफाइड किए गए तेज आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सड़कों पर अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डीसीपी राजर्षि के मुताबिक जो कारीगर इन अवैध मोडिफाइड साइलेंसर को गाड़ियों में फिट करते हैं, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.