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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान‘हिजाब हमारी पसंद, विवाद क्यों?' राजस्थान की मुस्लिम महिलाओं का सवाल

‘हिजाब हमारी पसंद, विवाद क्यों?' राजस्थान की मुस्लिम महिलाओं का सवाल

देशभर में हिजाब को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. विवाद के बीच मुस्लिम महिलाओं ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यह हमारी खुद की पसंद है तो फिर विवाद क्यों हो रहा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Aug 2026 06:49 AM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब को लेकर देशभर में एक बार फिर बहस तेज हो गई है. मुद्दे पर सियासत भी गर्म है. कोई हिजाब के समर्थन में है तो कोई इसके खिलाफ अपनी दलील दे रहा है. लेकिन इन तमाम राजनीतिक बहसों के बीच हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं की अपनी सोच क्या है? इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम जयपुर के रामगंज इलाके में पहुंची.

रामगंज में उन मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की, जो हिजाब पहनती हैं और कामकाजी हैं. यानी रोजाना घर से बाहर निकलती हैं, अपने काम के लिए शहर में घूमती हैं और समाज के अलग-अलग लोगों के बीच रहती हैं. इन महिलाओं ने हिजाब को लेकर अपनी बात खुलकर रखी.

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हिजाब विवाद पर महिलाओं ने क्या कहा?

ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि वे हिजाब अपनी मर्जी से पहनती हैं. उन पर परिवार या समाज की तरफ से इसे थोपा नहीं गया है. उनका कहना है कि हिजाब उनके लिए सिर्फ धार्मिक पहचान का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत पसंद भी है. कई महिलाओं ने कहा कि हिजाब पहनकर उन्हें खुद को ज्यादा सुरक्षित और सहज महसूस होता है.

महिलाओं का कहना है कि धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन हिजाब को लेकर बार-बार विवाद खड़ा करना सही नहीं है. उनका आरोप है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस मुद्दे को बार-बार राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया जाता है. महिलाओं का कहना है कि हिजाब के नाम पर सियासत करने के बजाय उनकी पसंद और अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए.

आखिर हिजाब पहनने को लेकर विवाद क्यों?

इन महिलाओं के मुताबिक, भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत आजादी के तहत जीवन जीने का अधिकार देता है. ऐसे में उनका सवाल है कि जब वे अपनी इच्छा से हिजाब पहन रही हैं और अपने रोजमर्रा के काम कर रही हैं, तो आखिर उनके पहनावे को लेकर इतना विवाद क्यों? जयपुर की इन कामकाजी मुस्लिम महिलाओं की बात साफ है कि हिजाब उनकी पसंद है, इसे सियासत का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Aug 2026 06:49 AM (IST)
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