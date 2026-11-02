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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: MBA छात्रा की मौत में यूनिवर्सिटी और कंपनी अधिकारी पर FIR, ब्लैकमेल का आरोप

जयपुर: MBA छात्रा की मौत में यूनिवर्सिटी और कंपनी अधिकारी पर FIR, ब्लैकमेल का आरोप

जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल इयर की छात्रा की मौत का मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी के सीनियर अधिकारी और यूनिवर्सिटी प्रशासन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Nov 2026 01:26 PM (IST)
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जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल इयर की छात्रा की मौत का मामला अब गंभीर आपराधिक आरोपों तक पहुंच गया है. यूनिवर्सिटी कैंपस की छठी मंजिल से कूदकर जान देने वाली छात्रा के मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी के सीनियर अधिकारी और यूनिवर्सिटी प्रशासन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. छात्रा के भाई की शिकायत पर शिवदासपुरा थाना पुलिस ने यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

परिवार की शिकायत के मुताबिक खुदकुशी करने वाली छात्रा MBA फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद तीन महीने की इंटर्नशिप करने अहमदाबाद गई थी. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में ही कई कंपनियों को बुलाया था. इनमें गुजरात के अहमदाबाद की ब्लू वेव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शामिल थी. इसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए यशस्वी का चयन हुआ था.

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छात्रा के साथ संबंध बनाकर, धोखे से बना ली वीडियो क्लिप

आरोप है कि अहमदाबाद में इंटर्नशिप के दौरान कंपनी के सीनियर अधिकारी योगेश मोटियानी ने छात्रा को अपने जाल में फंसा लिया. परिवार का आरोप है कि अधिकारी ने छात्रा के साथ संबंध बनाए और धोखे से उसकी वीडियो क्लिप भी बना ली. इसके बाद इसी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा. कथित तौर पर वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला जाता था. 

परिवार का आरोप है कि लगातार ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा 31 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे पेपर देने से पहले यूनिवर्सिटी की छठी मंजिल पर पहुंच गई और वहां से नीचे छलांग लगा दी. 23 वर्षीय छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के समय यूनिवर्सिटी में MBA की मिड सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही थीं. पुलिस ने घटनास्थल से CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य जुटाए थे. छात्रा के दोस्तों ने भी बताया था कि जान देने से पहले वह किसी से मोबाइल फोन पर बात कर रही थी.

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यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल

परिवार ने कंपनी अधिकारी योगेश मोटियानी के साथ ही पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है. शिकायत में इंटर्नशिप के लिए कंपनी के चयन और छात्रा की सुरक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) और 108 के तहत केस दर्ज किया है. अब पुलिस आरोपी अधिकारी, छात्रा के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और कथित वीडियो से जुड़े डिजिटल सबूतों की जांच करेगी. साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी. 

FIR दर्ज होने के बाद पूर्णिमा यूनिवर्सिटी प्रशासन सवालों के घेरे में है. फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है. वहीं, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मृतक छात्रा के पिता का पहले ही निधन हो चुका था. परिवार में मां और भाई हैं. बेटी की मौत के बाद अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Nov 2026 01:26 PM (IST)
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