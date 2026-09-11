जयपुर में पति ने 3 बेटियों और पत्नी को पत्थर से कुचला, हत्या कर फरार

जयपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां करधनी थाना इलाके के गोविंदपुरा क्षेत्र में महिला और उसकी तीन बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

बताया जा रहा है कि हत्यारा और कोई नहीं, बल्कि महिला का पति ही है, जिसने पत्थरों से वार कर चारों को मौत के घाट उतार दिया. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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पत्थर से किया चारों के सिर पर ताबड़तोड़ वार

यह मामला करधनी थाना इलाके के गोविंदपुरा क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, पत्नी और बेटियों की हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया है. आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने पारिवारिक कलह के बाद इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया है. आरोपी का नाम राहुल झा बताया जा रहा है. आरोपी राहुल ने घर में मौजूद पत्थरों के टुकड़ों से हत्या को अंजाम दिया है.

सभी को अलग-अलग कमरों में मारा

आरोपी ने पत्थर से चारों के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में आरोपी की पत्नी अनिता झा (40 वर्ष) के अलावा उसकी तीन बेटियां शामिल हैं, जिनकी उम्र 14, 17 और 22 साल थी. गीता का शव मकान की पहली मंजिल पर और बेटियों का शव ग्राउंड प्लोर के 2 कमरों में मिले हैं. आरोपी के पिता भी परिवार के साथ ही रहते थे. पिता ने जब सुबह उठकर खून देखा तो पड़ोसियों को सूचना दी. उनका बेटा राहुल पहले ही फरार हो चुका था.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश कर रही है. इसके अलावा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है. शुरूआती जांच में पारिवारिक विवाद में सामूहिक हत्या किए जाने की आशंका है. हालांकि, अभी हत्या की वजह पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ सकी है.

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