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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में पति ने 3 बेटियों और पत्नी को पत्थर से कुचला, हत्या कर फरार

जयपुर में पति ने 3 बेटियों और पत्नी को पत्थर से कुचला, हत्या कर फरार

जयपुर में एक पति ने अपनी 3 बेटियों समेत पत्नी की पत्थर के वार कर हत्या कर दी. हत्या के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. हत्या का वास्तविक कारण पता नहीं चल सका है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Sep 2026 02:58 PM (IST)
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जयपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां करधनी थाना इलाके के गोविंदपुरा क्षेत्र में महिला और उसकी तीन बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

बताया जा रहा है कि हत्यारा और कोई नहीं, बल्कि महिला का पति ही है, जिसने पत्थरों से वार कर चारों को मौत के घाट उतार दिया. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है. 

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पत्थर से किया चारों के सिर पर ताबड़तोड़ वार

यह मामला करधनी थाना इलाके के गोविंदपुरा क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, पत्नी और बेटियों की हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया है. आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने पारिवारिक कलह के बाद इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया है. आरोपी का नाम राहुल झा बताया जा रहा है. आरोपी राहुल ने घर में मौजूद पत्थरों के टुकड़ों से हत्या को अंजाम दिया है.

सभी को अलग-अलग कमरों में मारा

आरोपी ने पत्थर से चारों के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में आरोपी की पत्नी अनिता झा (40 वर्ष) के अलावा उसकी तीन बेटियां शामिल हैं, जिनकी उम्र 14, 17 और 22 साल थी. गीता का शव मकान की पहली मंजिल पर और बेटियों का शव ग्राउंड प्लोर के 2 कमरों में मिले हैं. आरोपी के पिता भी परिवार के साथ ही रहते थे. पिता ने जब सुबह उठकर खून देखा तो पड़ोसियों को सूचना दी. उनका बेटा राहुल पहले ही फरार हो चुका था. 

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश कर रही है. इसके अलावा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.  शुरूआती जांच में पारिवारिक विवाद में सामूहिक हत्या किए जाने की आशंका है. हालांकि, अभी हत्या की वजह पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ सकी है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Sep 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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