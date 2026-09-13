जयपुर: पत्नी और 3 बेटियों का कत्ल कर पहुंच गया खाटूश्याम, पिता को रींगस से दबोचा

जयपुर में दो दिन पहले शुक्रवार को पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी राहुल झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. चार लोगों की हत्या के बाद राहुल जयपुर से भागकर खाटूश्यामजी पहुंचा था. वहां दर्शन करने के बाद वह एक होटल में रुका, लेकिन होटल में खर्च करने के लिए पैसे खत्म हो गए.

इसके बाद उसने अपनी अंगूठी बेचकर पैसे जुटाने की कोशिश की. जानकारी के मुताबिक, राहुल ने होटल संचालक से अंगूठी के बदले पैसे देने की बात कही, लेकिन होटल वाले ने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया. यहां तक कि अंगूठी के बदले 500 रुपए देने से भी उसने मना कर दिया. इसके बाद राहुल होटल छोड़कर रींगस पहुंच गया.

जयपुर में पति ने 3 बेटियों और पत्नी को पत्थर से कुचला, हत्या कर फरार

पुलिस ने रींगस से गिरफ्तार किया आरोपी

इधर, जयपुर पुलिस और क्राइम स्पेशल टीम (CST) उसकी तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस को राहुल के रींगस में होने की जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे रींगस से हिरासत में ले लिया. राहुल पर पुलिस की ओर से 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था.

राहुल पर जयपुर के करधनी इलाके में अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या का आरोप है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राहुल आर्थिक परेशानी और कर्ज से परेशान था. परिवार में भी विवाद चल रहा था. इसी तनाव के बीच उसने कथित तौर पर पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी. वारदात के बाद वह फरार हो गया था.

पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर कार्रवाई की गई, जबकि स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश के सुपरविजन में टीम ने आरोपी को पकड़ा. अब पुलिस राहुल से पूछताछ कर रही है. पूछताछ में हत्याकांड की पूरी वजह और वारदात से जुड़े कई अहम राज सामने आने की उम्मीद है. जयपुर पुलिस इस मामले में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर सकती है. सोमवार को ही उसे कोर्ट में पेश किए जाने की भी उम्मीद है.

जयपुर: SET परीक्षा के पेपर में देरी पर बवाल, 15 मिनट तक नहीं मिला प्रश्न पत्र

