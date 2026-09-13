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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: पत्नी और 3 बेटियों का कत्ल कर पहुंच गया खाटूश्याम, पिता को रींगस से दबोचा

जयपुर: पत्नी और 3 बेटियों का कत्ल कर पहुंच गया खाटूश्याम, पिता को रींगस से दबोचा

जयपुर में पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का आरोपी पिता गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी राहुल को खाटूश्याम से दबोचा है. फिलहाल उससे अब पूछताछ की जा रही है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 13 Sep 2026 08:22 PM (IST)
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जयपुर में दो दिन पहले शुक्रवार को पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी राहुल झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. चार लोगों की हत्या के बाद राहुल जयपुर से भागकर खाटूश्यामजी पहुंचा था. वहां दर्शन करने के बाद वह एक होटल में रुका, लेकिन होटल में खर्च करने के लिए पैसे खत्म हो गए.

इसके बाद उसने अपनी अंगूठी बेचकर पैसे जुटाने की कोशिश की. जानकारी के मुताबिक, राहुल ने होटल संचालक से अंगूठी के बदले पैसे देने की बात कही, लेकिन होटल वाले ने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया. यहां तक कि अंगूठी के बदले 500 रुपए देने से भी उसने मना कर दिया. इसके बाद राहुल होटल छोड़कर रींगस पहुंच गया.

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पुलिस ने रींगस से गिरफ्तार किया आरोपी

इधर, जयपुर पुलिस और क्राइम स्पेशल टीम (CST) उसकी तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस को राहुल के रींगस में होने की जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे रींगस से हिरासत में ले लिया. राहुल पर पुलिस की ओर से 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था.

राहुल पर जयपुर के करधनी इलाके में अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या का आरोप है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राहुल आर्थिक परेशानी और कर्ज से परेशान था. परिवार में भी विवाद चल रहा था. इसी तनाव के बीच उसने कथित तौर पर पत्नी और बेटियों की हत्या कर दी. वारदात के बाद वह फरार हो गया था.

पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर कार्रवाई की गई, जबकि स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश के सुपरविजन में टीम ने आरोपी को पकड़ा. अब पुलिस राहुल से पूछताछ कर रही है. पूछताछ में हत्याकांड की पूरी वजह और वारदात से जुड़े कई अहम राज सामने आने की उम्मीद है. जयपुर पुलिस इस मामले में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर सकती है. सोमवार को ही उसे कोर्ट में पेश किए जाने की भी उम्मीद है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Sep 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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