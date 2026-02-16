राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पुलिस और पुजारियों के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. आरोप है कि महाशिवरात्रि की रात दर्शन करने पहुंचे एक सब-इंस्पेक्टर (SI) ने पुजारियों के साथ मारपीट और अभद्रता की. इस घटना के विरोध में सोमवार (16 फरवरी) को पुजारी मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए. पुजारियों ने प्रशासन को दो टूक अल्टीमेटम दिया है कि अगर 4 घंटे के भीतर आरोपी एसआई को सस्पेंड नहीं किया गया, तो मंदिर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा.

बेल्ट उतारने को कहा तो भड़क गए साहब

विवाद का कारण चमड़े की बेल्ट बताई जा रही है. मंदिर के पुजारी विक्रांत व्यास ने बताया कि महाशिवरात्रि की रात 11 बजे दूसरे पहर की पूजा चल रही थी. तभी एसआई सुरेश शर्मा वर्दी में मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने लगे. जब पुजारियों ने उनसे चमड़े की बेल्ट उतारकर दर्शन करने का आग्रह किया, तो एसआई भड़क गए. आरोप है कि उन्होंने पुजारियों और भक्तों के साथ धक्का-मुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

विधायक पहुंचे, पुलिस से वार्ता

मामले की गंभीरता को देखते हुए हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य सोमवार (16 फरवरी ) सुबह मंदिर पहुंचे. उन्होंने पुजारियों का समर्थन करते हुए कहा कि दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसी शिकायतें मिली हैं. हालांकि, उन्होंने पुजारियों से पूजा-पाठ बंद न करने की अपील की.

मौके पर पहुंचे एएसपी नीरज पाठक और माणक

चौक थाना एसएचओ ने पुजारियों से समझाइश की कोशिश की, लेकिन पुजारी एसआई के निलंबन पर अड़े हैं. फिलहाल मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद है, लेकिन भक्तों के लिए एक छोटा द्वार खुला रखा गया है.