हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: ताड़केश्वर मंदिर में SI की गुंडागर्दी, पुजारी से मारपीट पर बवाल, सस्पेंड करने का अल्टीमेटम

जयपुर: ताड़केश्वर मंदिर में SI की गुंडागर्दी, पुजारी से मारपीट पर बवाल, सस्पेंड करने का अल्टीमेटम

Jaipur News: जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर पुलिस और पुजारियों के बीच विवाद हो गया. एक SI पर पुजारियों के साथ मारपीट और अभद्रता का आरोप है.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 07:20 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पुलिस और पुजारियों के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. आरोप है कि महाशिवरात्रि की रात दर्शन करने पहुंचे एक सब-इंस्पेक्टर (SI) ने पुजारियों के साथ मारपीट और अभद्रता की. इस घटना के विरोध में सोमवार (16 फरवरी) को पुजारी मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए. पुजारियों ने प्रशासन को दो टूक अल्टीमेटम दिया है कि अगर 4 घंटे के भीतर आरोपी एसआई को सस्पेंड नहीं किया गया, तो मंदिर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा.

बेल्ट उतारने को कहा तो भड़क गए साहब

विवाद का कारण चमड़े की बेल्ट बताई जा रही है. मंदिर के पुजारी विक्रांत व्यास ने बताया कि महाशिवरात्रि की रात 11 बजे दूसरे पहर की पूजा चल रही थी. तभी एसआई सुरेश शर्मा वर्दी में मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने लगे. जब पुजारियों ने उनसे चमड़े की बेल्ट उतारकर दर्शन करने का आग्रह किया, तो एसआई भड़क गए. आरोप है कि उन्होंने पुजारियों और भक्तों के साथ धक्का-मुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

विधायक पहुंचे, पुलिस से वार्ता 

मामले की गंभीरता को देखते हुए हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य सोमवार (16 फरवरी  ) सुबह मंदिर पहुंचे. उन्होंने पुजारियों का समर्थन करते हुए कहा कि दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसी शिकायतें मिली हैं. हालांकि, उन्होंने पुजारियों से पूजा-पाठ बंद न करने की अपील की.

मौके पर पहुंचे एएसपी नीरज पाठक और माणक 

चौक थाना एसएचओ ने पुजारियों से समझाइश की कोशिश की, लेकिन पुजारी एसआई के निलंबन पर अड़े हैं. फिलहाल मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद है, लेकिन भक्तों के लिए एक छोटा द्वार खुला रखा गया है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 16 Feb 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
