जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आगाज, कई दिग्गज हस्तियों की रहेगी मौजूदगी

साहित्य प्रेमियों का सबसे बड़ा आयोजन माने जाने वाला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है. गुलाबी नगरी जयपुर में अगले 5 दिन तक किताबों, विचारों और संवादों की रौनक देखने को मिलेगी. यह फेस्टिवल 15 से 19 जनवरी तक चलेगा और इस बार इसका 19वां संस्करण आयोजित हो रहा है. सर्दियों की हल्की ठंड में जयपुर अब विचारों की गर्माहट से गुलजार हो चुका है.

देश-विदेश की दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी

इस बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश और दुनिया से करीब 500 वक्ता शामिल हो रहे हैं. कुल 266 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 43 देशों की भाषाओं और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा.

फेस्टिवल में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे. खास बात यह है कि 4 नोबेल पुरस्कार विजेता, पुलित्जर पुरस्कार विजेता और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक भी इस मंच पर अपने विचार रखेंगे.

साहित्य से लेकर टेक्नोलॉजी तक चर्चा

फेस्टिवल में साहित्य, कविता और किताबों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी, राजनीति, इतिहास, खेल और सिनेमा जैसे विषयों पर भी सत्र होंगे. वैश्विक मुद्दों पर खुलकर बातचीत की जाएगी.

बांग्लादेश की हालिया घटनाओं और वेनेजुएला में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा प्रस्तावित है. इसके अलावा म्यूजिक प्रोग्राम्स इस आयोजन को और खास बनाएंगे, जहां संगीत और साहित्य का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.

इन 5 दिनों में कई चर्चित हस्तियां जयपुर पहुंच रही हैं. इनमें गीतकार जावेद अख्तर, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली, लेखिका किरण देसाई, अर्थशास्त्री एस्तेर डुफ्लो, समाजसेविका सुधा मूर्ति, शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद और आध्यात्मिक वक्ता गौर गोपाल दास शामिल हैं.

फेस्टिवल के बुक स्टॉल्स पर देश-विदेश के लेखकों की नई और पुरानी किताबें पाठकों का इंतजार कर रही हैं. यहां पाठक अपने पसंदीदा लेखकों से सीधे बातचीत भी कर सकेंगे. ओपन मंच और खुले संवाद इस फेस्टिवल की पहचान हैं.

टिकट लेकर ही मिलेगी एंट्री

जनरल एंट्री टिकट 200 रुपए का है, जो एक दिन के लिए मान्य होगा. इसमें सेशन वेन्यू, फूड कोर्ट, मर्चेंडाइज एरिया, बुक सेल्स जोन और आर्ट इंस्टॉलेशन स्पेस तक पहुंच मिलेगी. स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपए का विशेष पास रखा गया है, जो पूरे 5 दिन के लिए मान्य होगा.

वहीं, फ्रेंड्स ऑफ फेस्टिवल पास पहले तीन दिनों के लिए 14,000 रुपए प्रति दिन और 18 व 19 जनवरी के लिए 18,000 रुपए प्रति दिन है. सभी 5 दिनों का पैकेज 62,400 रुपए का होगा, जिसमें म्यूजिक स्टेज, गाला डिनर और राइटर्स बॉल जैसे खास कार्यक्रम शामिल हैं.