जयपुर HC के बाहर वकीलों का धरना, मां की मौत को लेकर डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग, यातायात भी ठप

हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर HC के बाहर वकीलों का धरना, मां की मौत को लेकर डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग, यातायात भी ठप

Rajasthan News: जयपुर में वकील की मां का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. जिसके बाद वकीलों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरतने के कारण मरीज की मौत हो गई. अब वकील मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं.

By : मुबारिक खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 17 Feb 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर में वकील की मां की अस्पताल में मौत होने पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए वकीलों ने हाई कोर्ट के बाहर धरना दे दिया है. पांच महीने पहले निजी अस्पताल में वकील की मां की मौत हुई थी, जिस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया. फिलहाल मामला कोर्ट में है और सोमवार (16 फरवरी) से वकील हाई कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे हैं. इसके बाद से शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है.

वकीलों की मांग, चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज होने पर भी गिरफ्तारी नहीं

अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा ने कुछ समय पहले अपनी मां को मानसरोवर के पास गोपालपुरा बाइपास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. वकीलों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरतने के कारण मरीज की मौत हो गई. उस समय वकीलों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर एफआईआर दर्ज कराई.

धरने पर बैठे वकीलों की मांग है कि आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार किया जाए, मगर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चिकित्सक की गिरफ्तारी नहीं हुई. वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट डॉक्टर्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि वकीलों की मांग बेबुनियाद है, क्योंकि इस मामले में चिकित्सकों क्लीन चिट मिल गई है.

धरने के चलते अब शहर में यातायात डायवर्जन किया गया है जो कि इस प्रकार रहने वाला है- 

  • जयपुर में जनपथ पर आज ट्रैफिक डायवर्जन, कई मार्गों पर यातायात बंद और पार्किंग निषेध.
  • अम्बेडकर सर्किल से सहदेव मार्ग तक जनपथ पर सामान्य यातायात पूरी तरह बंद रहेगा.
  • अम्बेडकर सर्किल से स्टैच्यू सर्किल जाने वाले वाहन तिलक मार्ग और सहदेव मार्ग का उपयोग कर सकेंगे.
  • स्टैच्यू सर्किल से अम्बेडकर सर्किल की ओर आने वाला यातायात जनपथ से वानिकी पथ और तिलक मार्ग होते हुए जा सकेगा.

हाई कोर्ट में धरने के चलते यह सारे मार्ग रहेंगे डायवर्ट 

धरने के चलते सचिवालय और हाईकोर्ट जाने वाले वाहन जनपथ, वानिकी पथ और तिलक मार्ग का उपयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. टोंक रोड से सचिवालय और हाईकोर्ट आने वाला यातायात टोंक रोड से पृथ्वीराज रोड, स्टैच्यू सर्किल होकर आ सकेगा. वहीं सोडाला से 22 गोदाम की ओर जाने वाली बस या मिनी बस और हल्के मालवाहक वाहन नाटानियों के चौराहा की ओर डायवर्ट किए जाएंगे. नारायण सिंह से रामबाग होते हुए अम्बेडकर सर्किल की ओर वाले वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा. वाहन नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज टी-पॉइंट, पृथ्वीराज रोड और चोमू हाउस चौराहा मार्ग से संचालित होंगे.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 17 Feb 2026 12:23 PM (IST)
Jaipur High Court RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
पर्सनल कार्नर

Embed widget