SIR को लेकर जमाअत-ए-इस्लामी का विशेष अभियान, बुर्कानशीं महिलाओं ने लगाया स्टॉल

जयपुर में जमाअत ए इस्लामी हिंद आज इक्कीस नवंबर से वोटर लिस्ट की एसआईआर को लेकर देश भर में दस दिनों का विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है. यह अभियान आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज नाम से आयोजित होगा. इस अभियान के तहत एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा. उन्हें अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज याद दिलाया जाएगा.

अभियान में पड़ोसियों की मदद और जागरूकता

अभियान के दौरान लोगों को यह बताया जाएगा कि वोटर लिस्ट की एसआईआर में उन्हें खुद भी जागरूक और अलर्ट रहना है. इसके साथ ही उन्हें अपने पड़ोसियों की भी मदद करनी है. पड़ोसियों को एसआईआर के बारे में जानकारी देनी है. उन्हें फॉर्म दिलाना है, उसे भरवाना है और वापस जमा भी करवाना है. एसआईआर को लेकर पड़ोसियों की पूरी तरह से मदद करनी है.

सभी समुदायों में अच्छे संबंधों को बढ़ावा

यह अभियान मुख्य रूप से मुस्लिम इलाकों में चलाया जाएगा. हालांकि दूसरे संप्रदाय के लोगों से भी संपर्क कर उन्हें भी पड़ोसी धर्म निभाने को कहा जाएगा. अभियान के दौरान एसआईआर के साथ ही दूसरे मामलों में भी लोगों को पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखने और उनकी मदद करने के बारे में उनके कर्तव्य को लेकर जागरूक किया जाएगा. लोगों को यह बताया जाएगा कि सभी धर्मों और परंपराओं में भी पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखने और सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने के बारे में बताया गया है.

महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता

जमाअत ए इस्लामी हिंद के इस अभियान में संगठन से जुड़ी महिला सदस्य भी पूरी सक्रियता के साथ काम करेंगी. संगठन की पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी सबीहा परवीन के मुताबिक महिलाओं की टोली भी गली मोहल्ले में जाएगी और महिलाओं पर खास तौर पर फोकस करेगी. एसआईआर को लेकर महिलाएं कई जगहों पर स्टॉल भी लगाएंगी. सबीहा परवीन के मुताबिक एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर महिलाओं का जागरूक होना लोकतंत्र में बेहद जरूरी है.